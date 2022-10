Le anticipazioni di Uomini e donna sulla nuova registrazione del 15 ottobre 2022 rivelano che ci sono stati un po' di colpi di scena in merito alle vicende che vedono coinvolti Ida, Alessandro, Riccardo e Roberta. C'è stata tensione nel momento in cui Riccardo è arrivato a minacciare di voler abbandonare definitivamente la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi e, il motivo di questa sua scelta, aveva a che fare con la sua ex Ida Platano.

Registrazione Uomini e donne 15 ottobre: Ida furiosa con Alessandro

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne del 15 ottobre rivelano che per quanto riguarda il trono over è stato dato ampio spazio alle vicende di Ida e Alessandro.

I due si sono ritrovati al centro dello studio per un confronto dopo che, al termine delle riprese di ieri pomeriggio, hanno litigato per colpa di Roberta. La coppia non è uscita a cena insieme e non si è vista al termine della registrazione, perché Ida era particolarmente nervosa e adirata con Alessandro. La dama siciliana, infatti, sostiene che tra Alessandro e Roberto ci siano ancora degli sguardi che non le permettono di potersi vivere serenamente il suo ritorno di fiamma con il cavaliere.

Ida lascia lo studio: anticipazioni Uomini e donne registrazione 15 ottobre

A quel punto ha preso la parola Maria De Filippi: le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne rivelano che la conduttrice ha chiesto ad Alessandro e Roberta di chiarirsi una volta per tutte, visto che fino a poche settimane fa si scambiavano baci durante le loro esterne.

Di conseguenza, Alessandro e Roberta hanno scelto di fare un ballo insieme e tutto ciò ha scatenato la rabbia di Ida che ha lasciato lo studio. Immediata la reazione di Alessandro che, nel momento in cui ha assistito alla reazione della dama siciliana, è corso da lei per cercare di farla ragionare.

Maria mette alle strette Riccardo su Ida: anticipazioni registrazione Uomini e donne

Alla fine è stata Maria De Filippi a parlare ai due che insieme sono rientrati in studio, ma c'è stato l'ennesimo colpo di scena. Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Riccardo ha preso la parola e, nel momento in cui Ida ha ballato con Alessandro, ecco che Guarnieri ha lasciato lo studio e ha detto di voler lasciare il programma definitivamente.

Maria ha cercato così di indagare per scoprire quale fosse il problema di Riccardo. La conduttrice ha messo alle strette il cavaliere, insinuando che in fondo sia ancora innamorato di Ida Platano. Riccardo, però, si è difeso dicendo di essere triste perché non riesce ad avere un rapporto civile con Ida dopo la fine della loro relazione.