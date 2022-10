Le puntate di Uomini e Donne continuano ad appassionare i telespettatori di Canale 5. Durante le registrazioni del 25 ottobre, Tina si è esibita infatti in un importante annuncio rivelando di volere lasciare lo studio ogni volta che in futuro verranno trattate le vicende sentimentali di Federica Aversano. Nel frattempo, la tronista ha portato in esterna Stefano.

Uomini e Donne, riprese 25/10: Tina e Federica ai ferri corti

Federica non è mai andata a genio a Tina. Già nella precedente edizione di Uomini e donne, quando Aversano era arrivata in studio per corteggiare Matteo Ranieri, l'opinionista del dating show di Maria De Filippi aveva battibeccato con la single campana non approvandone i modi di fare.

Nelle riprese di martedì 25 ottobre, in studio, è avvenuto così l'ennesimo scontro fra la tronista e Cipollari. Le anticipazioni trapelate in rete grazie all'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni rivelano che Federica è uscita in esterna con Stefano e che per questo sia stata attaccata da Tina anche se al momento non è chiaro che cosa in particolare abbia fatto scoccare il commento della Cipollari. Oggi, domenica 30 ottobre, il blogger ha comunque rilasciato altri dettagli su quanto sarebbe accaduto in puntata.

Uomini e Donne, anticipazioni novembre: Tina non vuole più essere presente quando Federica è in centro studio

Lorenzo Pugnaloni ha dunque rivelato un importante retroscena riguardante la registrazione di Uomini e Donne del 25 Ottobre.

Tina Cipollari si sarebbe infatti mostrata categorica nell'affermare che in futuro non vorrà più essere presente in studio quando vengono raccontate le vicende sentimentali di Aversano. Pertanto, ogni volta che Federica sarà al centro dello studio per raccontare come procede il proprio percorso con i corteggiatori, Tina uscirà.

Andrà davvero così? Solo il tempo potrà dirlo.

Uomini e Donne, prossime puntate: Tina vuole evitare scontri con Federica

Al momento, non è chiaro quanto sia stata forte la discussione fra Tina e Federica avvenuta nella registrazione di Uomini e Donne di martedì 25 ottobre. Non è chiaro neanche che tipo di parole siano volate e con che toni siano state pronunciate.

L'unica cosa certa sarebbe la scelta da parte di Tina di non presenziare più in studio con Federica al centro. In rete non sono trapelate informazioni neanche in merito ad eventuali commenti espressi al riguardo da Maria De Filippi.