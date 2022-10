Nella giornata di sabato 1° ottobre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e donne. Durante la registrazione ci sono stati colpi di scena e delle importanti novità per i protagonisti del trono over e classico. A tal proposito, Riccardo Guarnieri non è stato presente in studio, mentre Gemma ha deciso di continuare la conoscenza con Roberto. Nel frattempo, Ida è uscita a cena con Alessandro: Roberta, prendendone atto, si è arrabbiata con Vicinanza mentre Federico ha baciato Alice. Fede, invece, è uscito con Monica, ma non è scattato il bacio, mentre Federica Aversano è andata in esterna con un corteggiatore: non è trapelata l'identità del single che è uscito con la tronista campana.

Uomini e Donne, registrazione 1/10: Riccardo Guarnieri non c'è

Nella giornata di venerdì 30 settembre, Riccardo non si era presentato alle riprese di Uomini e Donne. Le indiscrezioni sulla nuova registrazione del dating show di Maria De Filippi, avvenuta il 1° ottobre, rivelano che Guarnieri non ha preso parte nemmeno alle nuove puntate. Le informazioni trapelate in rete, attraverso l'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni, però, non forniscono ulteriori dettagli in merito all'ex protagonista di Temptation Island. Pertanto, al momento, non è chiaro se il cavaliere pugliese abbia deciso di lasciare la trasmissione o se abbia avuto impegni personali che l'abbiano tenuto lontano dagli studi Mediaset.

Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Gemma frequenta Roberto

Nel frattempo, durante la registrazione di Uomini e Donne di sabato 1° ottobre, Gemma ha parlato della sua conoscenza con Roberto. La dama torinese ha deciso di continuare la frequentazione con il single. Galgani è felice del suo nuovo corteggiatore, al punto da accettare il fatto che lui conosca altre dame.

Le indiscrezioni trapelate in rete non forniscono ulteriori dettagli in merito alle possibili rivali di Gemma.

Uomini e Donne, prossime puntate: Ida esce a cena con Alessandro, Roberta è arrabbiata

Durante le riprese di Uomini e Donne del 1° ottobre, inoltre, sono state raccontate le vicende sentimentali di Ida, Alessandro e Roberta.

Dopo essersi dichiarato innamorato di Ida Platano, Vicinanza era riuscito a ottenere un appuntamento con l'ex protagonista di Temptation Island. Il cavaliere campano, pertanto, aveva preferito tornare sui propri passi, tentando di riconquistare la sua ex e preferendo, di conseguenza, interrompere la frequentazione con la dama di Cassino. Nella nuova registrazione, Ida e Alessandro hanno raccontato di essere usciti a cena la sera del 30 settembre, ma non è successo niente fra di loro. Vicinanza ha continuato a dichiarare di essere innamorato di Ida Platano, mentre la parrucchiera ha replicato di non provare amore per lui. A quel punto, Roberta si è arrabbiata con il cavaliere salernitano, essendoci rimasta male per come è finita tra di loro.

Per quanto riguarda il trono classico, invece, Federico è andato in esterna con Alice e si sono baciati. Fede, invece, è uscito con Monica, ma tra loro non è scattato nessun bacio. Nel frattempo, Federica è andata in esterna con un corteggiatore. Le indiscrezioni trapelate in rete, però, non hanno fornito altri dettagli in merito al ragazzo che è uscito con la tronista campana.