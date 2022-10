Salta l'ospitata di Tina Cipollari a Tu si que vales. La presenza della star di Uomini e donne era stata annunciata per la puntata di sabato 29 ottobre, ma non si è mai concretizzata.

Gli spettatori del programma del sabato sera di Canale 5, prodotto da Maria De Filippi, attendevano l'ingresso in studio dell'opinionista del talk show dei sentimenti Mediaset, dopo che la sua presenza era stata annunciata sui social.

Proprio dal profilo ufficiale Instagram della trasmissione è apparso un video nel dietro le quinte dello show, dove si vede uno scatto d'ira dell'opinionista di Uomini e donne.

Nel dettaglio, per la puntata di sabato 29 ottobre era stata annunciata la presenza di Tina Cipollari come guest star della nuova puntata di Tu si que vales, lo show campione di ascolti del prime time autunnale di Canale 5.

La star di Uomini e donne doveva entrare in studio per un'ospitata che alla fine non c'è mai stata.

Nel corso della puntata trasmessa sabato sera su Canale 5, sono andate in onda soltanto delle immagini dal dietro le quinte dello show, dove compare Tina che assiste ad alcune delle esibizioni che sono state proposte nel corso del nuovo appuntamento.

Perché Tina non è più entrata a Tu si que vales? (Video)

I fan social del programma hanno atteso per tutta la serata il fatidico momento in cui si sarebbe concretizzato l'ingresso in studio di Tina Cipollari, ma alla fine non è mai arrivato.

La trasmissione che vede protagonista anche Maria De Filippi nei panni di giudice, ha chiuso i battenti intorno all'1 di notte, ma di Tina non si è vista neppure l'ombra in studio.

A destare qualche sospetto sul perché Tina non sia più entrata nella puntata di Tu si que vales di questo sabato sera è un video apparso sui social del programma, dove l'opinionista di Uomini e donne si lascia andare a uno dei suoi consueti scatti d'ira.

Lo scatto d'ira di Tina dietro le quinte di Tu si que vales

"Penso che sto per entrare.

O entro adesso o vado a casa, decidete voi", esclama Tina che sbotta nel dietro le quinte dello show di Canale 5.

Cosa sarà successo? Al momento non si conosce il motivo e il perché sia saltata l'ospitata dell'opinionista di Uomini e donne, ma non si esclude che possa essere recuperata nel corso delle prossime puntate.

Intanto l'appuntamento con il dating show di Maria De Filippi subirà uno stop su Canale 5: il 31 ottobre e il 1° novembre, in occasione del ponte di Ognissanti, non sono previste nuove puntate di Uomini e donne in daytime.