L'appuntamento con Uomini e donne prosegue su Canale 5 e, le anticipazioni delle nuove puntate che vedremo in onda durante il mese di novembre, rivelano che ci sarà spazio per nuovi colpi di scena legati alla coppia composta da Ida e Riccardo.

Ancora una volta i due saranno al centro dell'attenzione nonostante la decisione di mettere la parola fine alla loro relazione. Spazio anche alle reazioni di Roberta Di Padua che, in queste nuove puntate del talk show, apparirà senza freni nei confronti del suo ex pretendente Alessandro.

Ida va avanti con Alessandro e litiga con Riccardo: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che presto andranno in onda su Canale 5, rivelano che Ida Platano deciderà di portare avanti la sua frequentazione con Alessandro.

I due si stanno frequentando nuovamente fuori dallo studio del talk show Mediaset ma, in trasmissione, non mancheranno accese polemiche.

Riccardo Guarnieri non perderà occasione per intromettersi nelle vicende della sua ex fidanzata, tanto che ben presto i due si ritroveranno nuovamente ai ferri corti.

Riccardo lascia lo studio per colpa di Ida: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Riccardo Guarnieri deciderà addirittura di lasciare lo studio.

Il motivo? Il cavaliere pugliese si dirà amareggiato perché la sua ex Ida Platano non lo ha difeso quando c'è stato il battibecco tra lui e Alessandro.

La reazione di Ida non si farà attendere, dato che la dama si dirà convinta del fatto che il suo ex pensi solo a sé stesso.

A sedare gli animi in studio ci ha pensato ancora una volta Maria De Filippi.

Dopo l'uscita di Riccardo dallo studio, la conduttrice è intervenuta per placare il cavaliere pugliese e alla fine lo ha convinto a ritornare di nuovo in trasmissione.

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al percorso di Roberta Di Padua che, da quando è tornata in trasmissione, ha dimostrato di essere un vero e proprio ciclone.

Roberta senza freni in studio: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

La dama, anche questa volta, non perderà occasione per dire il suo pensiero e mettere alle strette Alessandro, il suo ex pretendente che alla fine ha scelto di tornare a corteggiare Ida.

Roberta si mostrerà senza freni, accusando Alessandro di essere in trasmissione solo per cercare visibilità mediatica e non perché interessato a trovare la donna della sua vita.

Ma non è finita qui, perché secondo Roberta, Alessandro non sarebbe interessato ad Ida Platano e se avesse la possibilità di scegliere tra lei e la sua rivale, preferirebbe proprio Di Padua.