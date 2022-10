Fabrizio sarà sempre più vittima della sua follia nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 7 all'11 novembre su Rai 3. L'uomo, però, dovrà fare attenzione a Roberto Ferri, in quanto si deciderà a mettersi sulle tracce di Marina da solo, senza accettare l'aiuto di Filippo e Franco.

Il picco di follia di Fabrizio

Nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 7 all'11 novembre, Roberto sarà sempre più consapevole del fatto che Marina possa essere nelle mani di Fabrizio. Così deciderà di mettersi sulle tracce di Rosato e di farlo in completa solitudine.

Serena, però, spingerà Filippo a convincere il padre a non compiere questa mossa azzardata tutta da solo. Roberto, però, non vorrà sentire ragioni: nonostante Filippo e Franco gli offrano il loro appoggio, lui sarà sempre convinto ad agire da solo. Sarà una "missione" molto pericolosa e l'unica cosa che può sperare Ferri è di uscirne vivo da questa storia insieme alla sua Marina, visto che Fabrizio sarà sempre più vittima della sua follia.

Rossella in crisi

Rossella, intanto, scoprirà che i suoi genitori, Silvia e Michele, vogliono avviare le pratiche per il divorzio. In contemporanea, però, dovrà affrontare anche la pungente gelosia di Riccardo. Michele non sopporterà questo tipo di atteggiamento da parte del genero, così deciderà di parlare con la figlia e di dirle apertamente tutto ciò che pensa di Riccardo, senza celare nessuna opinione.

Anche Nunzio si prodigherà per aiutare Rossella in questo difficile momento, ma la ragazza sarà decisa ad affrontare Riccardo da sola. Per questo motivo tra i due fidanzati si scaturirà un brutto litigio, dovuto principalmente ai terribili momenti di gelosia dell'uomo.

Jimmy in bilico tra Micaela e Manuela

Jimmy, invece, sarà sempre più diviso tra la mamma Micaela e la zia Manuela.

Tutto ciò scatenerà grandi momenti di tensione e il piccolo si ritroverà a prendere una decisione che lo metterà seriamente in difficoltà.

Nonostante ciò le gemelle Cirillo non la smetteranno di litigare, in quanto non riusciranno a trovare un punto d'incontro per ciò che riguarda Niko. A Micaela però, improvvisamente, verrà in mente un'idea.

Antonio geloso di Manuel

Per Diego, invece, si presenterà l'occasione perfetta per chiedere a Lia di uscire insieme. La ragazza accetterà e i due saranno protagonisti di un appuntamento galante. Grazie a questa occasione, finalmente, potrebbero avere la possibilità di accorciare la distanza che si è creata tra loro.

Sarà tempo di presentazioni, invece, per Antonio e Manuel, ma tra i due non sembrerà esserci una grossa simpatia. Anzi, il piccolo Antonio inizierà a essere geloso delle attenzioni che la madre Viola rivolge a Manuel.