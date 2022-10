Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole su Rai 3 e, le anticipazioni delle prossime puntate che presto arriveranno in tv, rivelano che ci sarà spazio per delle importanti novità che riguarderanno Franco Boschi.

Come svelato dall'attore Peppe Zarbo in una recente intervista rilasciata al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, ci sarà una nuova intricata vicenda che vedrà coinvolti tutti gli abitanti dello storico palazzo Palladini.

Nuove puntate Upas 2022: Franco coinvolto in una intricata vicenda

Nel dettaglio, l'appuntamento con le nuove puntate di Un posto al sole continuerà a riservare degli importanti sviluppi e, al centro delle trame, ci saranno in primis le vicende di Franco Boschi.

In un primo momento, infatti, come svelato dall'attore Peppe Zarbo, il suo personaggio continuerà a seguire le vicende del figlio Nunzio poi però si ritroverà coinvolto in una vicenda che si preannuncia particolarmente spinosa non solo per lui.

"Franco continua a seguire da lontano il figlio Nunzio, volato a Capo Verde per ritrovare la sua fidanzata Chiara Petrone, scappare per sfuggire al processo che la vede implicata nel decesso del padre in un incidente stradale", ha svelato l'attore della storica soap opera serale in onda con successo su Rai 3.

'Una vicenda che riguarderà tutti gli abitanti', svela l'attore di Upas

Ma non è finita qui, perché al di là della dinamica che vedrà protagonista Nunzio seguito a distanza da Franco, ci sarà spazio anche per un altro colpo di scena che si evolverà nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole della stagione 2022/2023.

"Presto lui sarà coinvolto in una vicenda ancora più ampia che riguarderà tutti gli abitanti di Palazzo Palladini", ha svelato l'attore di Franco che per il momento ha preferito non sbilanciarsi più di tanto su quella che sarà questa vicenda che prenderà vita nel corso dei prossimi attesissimi appuntamenti con la soap opera.

Insomma le sorprese non mancheranno e, uno dei punti di riferimento, continuerà ad essere Franco ormai presente da ben 25 anni nel cast di Un posto al sole.

L'attore di Franco ammette di non essersi stancato di Upas

E, nonostante gli anni che passano, l'attore ha ammesso di non essersi mai stancato del suo personaggio e di prendere parte a questi progetto televisivo che appassiona ogni sera una media di oltre 1,6 milioni di fedelissimi spettatori.

"È come se io e Franco Boschi fossimo cresciuti assieme. L'unica differenza è che lui vive a Napoli mentre io sto a Londra", ha dichiarato Peppe Zarbo.

"Far parte di questa squadra da così tanto tempo è una fortuna che mi ha permesso di crescere professionalmente e mi ha dato la possibilità di costruire una famiglia", ha chiosato l'attore di Un posto al sole.