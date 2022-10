Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 1 novembre svelano nuovi colpi di scena. Si parlerà ancora della misteriosa sparizione di Marina. Roberto finirà per giungere a una conclusione che potrebbe non aiutare la donna. Al contempo Lia sembrerà determinata a concludere il suo piano per trovare il tesoro.

Upas, trama 1/11: Marina ancora vittima della follia di Fabrizio

La puntata di Upas del 1 novembre darà ancora spazio alla vicenda di Marina.

La sua prigionia per mano di Rosato sta attirando l'attenzione del pubblico. Fabrizio, ex marito della donna, ha messo in atto un piano per allontanarla da Ferri. L'uomo, infatti, ha dapprima tentato di uccidere Roberto e in seguito, non essendoci riuscito, ha poi rapito la sua ex. Marina è tenuta prigioniera in un casolare abbandonato, lontano da tutto e tutti. Secondo le anticipazioni della puntata di martedì 1 novembre, la donna non riuscirà a convincere il suo carnefice a lasciarla andare. Pertanto la compagna di Ferri dovrà ancora subire la follia del suo ex marito, il quale non mancherà di esercitare su di lei torture e umiliazioni.

Upas, spoiler 1 novembre: Roberto cambia idea

Le anticipazioni della puntata di Upas che andrà in onda il 1 novembre svelano che anche Roberto continuerà a pensare a Marina.

Il manager non si capaciterà del fatto che la sua compagna lo abbia lasciato improvvisamente. Inoltre, ciò che sembra destare maggiori sospetti è il fatto che la donna sia completamente sparita, senza lasciare alcuna indicazione. Questo non trascurabile dettaglio lascerà piuttosto inquieto Roberto. Tuttavia la lettera inviata da Rosato costituisce una sorta di addio alla loro vita insieme.

Pertanto, nonostante i sospetti per questa misteriosa sparizione, Ferri si convincerà che Marina non voglia più avere a che fare con lui. Tutto ciò non farà altro che peggiorare la situazione di Marina, poiché il suo compagno potrebbe smettere di cercarla.

Upas, anticipazioni 1/11: Lia vuole trovare il tesoro

Nel corso della puntata di Upas verrà dato spazio anche ad altre vicende.

Tra queste va annoverata un'altra storyline che vede protagonista Lia Longhi. Quest'ultima sembrerà più determinata che mai a portare a termine il suo piano. La ragazza, difatti, penserà di intrufolarsi nuovamente nel seminterrato di Alberto per scovare il tesoro lasciato dalla famiglia ebrea. Tuttavia per fare ciò andrà incontro a numerosi rischi, tra cui quello di essere scoperta da Alberto.