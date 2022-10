Continua su Rai 3 l'appuntamento con la soap opera "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:50.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 31 ottobre a venerdì 4 novembre, Marina sarà sempre più vittima della follia di Fabrizio e proprio quando penserà che l'uomo abbia deciso di liberarla, succederà qualcosa che rimetterà tutto in discussione.

Inoltre Viola conoscerà la madre di Manuel e sarà preoccupata, mentre Manuela sarà delusa per l'atteggiamento distaccato di Niko.

I bambini vanno alla ricerca dei fantasmi

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 31 ottobre, Marina sembrerà ormai convinta di essere finalmente libera della prigionia di Fabrizio. All'improvviso però accadrà qualcosa che rimetterà tutto in discussione. Intanto essendo la notte di Hallowee, Alberto farà dei racconti terrificanti ai bambini. Questi ultimi guidati da Camillo partiranno alla ricerca dei fantasmi.

Nell'episodio di martedì 1 novembre, Lia sarà intenzionata a portare avanti il proprio proposito, ma questo la metterà davanti ad alcuni pericoli. Nel frattempo Ferri inizierà a comprendere che potrebbero essere diversi i motivi che hanno portato Marina ad allontanarsi da lui.

In tutto questo Guido, Salvo e Mariella capiranno che per non ricevere sgradite sorprese, dovranno fare in modo di non farne.

Viola fa un'offerta a Damiano

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 2 novembre, Manuela sarà profondamente turbata dal comportamento distaccato di Niko. La donna alla fine opterà per una scelta molto sofferta, che porterà delle conseguenze su Jimmy.

Intanto Lia si troverà nel seminterrato di Palladini e all'improvviso Diego la noterà mentre sta cercando qualcosa. La ragazza confiderà sul fatto che l'uomo mantenga riservatezza su questo aspetto.

Nella puntata di giovedì 3 novembre, Roberto farà di tutto per non pensare continuamente a Marina. Quest'ultima si troverà a dover sempre fronteggiare la follia di Fabrizio.

Nel frattempo Viola avanzerà una intrigante offerta a Damiano, al fine di supportare l'amico nel recuperare il rapporto con il figlio. In tutto questo Manuela affronterà un periodo delicato della propria vita, che la porterà a prendere delle scelte determinanti.

Viola preoccupata dalla madre di Manuel

In base agli spoiler di venerdì 4 novembre, Filippo e Roberto dialogheranno in merito all'improvvisa e strana riconciliazione tra la Giordano e Fabrizio. Ferri però comprenderà che c'è qualcosa di strano (ancora ignoto secondo le anticipazioni) e questo potrebbe salvare la donna. Intanto Viola conoscerà Manuel e Rosa. Il primo è il figlio di Damiano, mentre la seconda è la madre del bambino. La professoressa Bruni non potrà fare a meno di essere preoccupata. Infine Silvia troverà il coraggio per parlare con Michele di un tema particolarmente complesso.