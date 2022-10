Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana dal 24 al 28 ottobre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Nunzio, triste dopo l'allontanamento da Chiara, cercherà conforto in Rossella, ma il suo atteggiamento infastidirà parecchio Riccardo. Jimmy, dopo aver assistito a un nuovo scontro tra sua madre e sua zia, deciderà di non voler più incontrare Micaela. Roberto amareggiato dopo la fuga di Marina, comincerà a pensare che l'allontanamento della donna non sia stato volontario.

La reazione di Riccardo

Roberto continuerà a stare male per l'allontanamento improvviso di Marina dalla sua vita e cercherà invano di capire i motivi che hanno spinto la donna ad allontanarsi da lui. Nunzio, dopo aver lasciato Chiara nella struttura per tossicodipendenti, farà ritorno a Napoli e per alleviare la sua sofferenza cercherà conforto in Rossella. Il suo atteggiamento infastidirà parecchio Riccardo, che non perderà occasione per scontrarsi con lui. Fabrizio continuerà a mostrare la sua follia e sarà pronto a portare avanti il suo piano per tenere separati Marina e Roberto. Intanto Manuela, colpita dall'improvviso cambiamento di Niko, deciderà di affrontare il ragazzo per capire i reali motivi del suo cambiamento nei suoi confronti.

Anche Jimmy continuerà a soffrire per la sua situazione familiare. Il ragazzino infatti, dopo aver assistito a un duro scontro tra sua madre e sua zia, prenderà una sorprendente decisione, nonostante i vari tentativi di Niko di tranquillizzarlo. Intanto Damiano riuscirà a far tornare il sorriso al piccolo Antonio e il suo atteggiamento sorprenderà parecchio Viola.

L'intuizione di Roberto

Ferri, incredulo per quanto gli stia accadendo, comincerà a riflettere sui motivi che possano aver spinto Marina ad allontanarsi da lui e alla fine crederà che la donna non sia andata via spontaneamente e che forse potresse essere in pericolo. Jimmy continuerà a voler stare lontano da sua madre e questa sua decisione metterà in allarme Niko, che chiederà ad Alberto di aiutarlo legalmente a risolvere al meglio la faccenda.

Roberto proverà a capire chi possa aver agito per allontanare Marina da lui, convinto del fatto che la donna sia in pericolo. Niko preoccupato che Micaela possa agire in maniera drastica contro di lui legalmente, chiederà aiuto ad Alberto per preparare una buona strategia difensiva. I bambini di Palazzo Palladini continueranno a indagare sulla storia dei fantasmi, e sarà proprio per questo motivo che Mastro Peppe e Alberto Palladini scopriranno un vano segreto del Palazzo in cui anticamente ha vissuto qualcuno di nascosto.