Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un Posto al Sole. Nel corso della settimana che andrà dal 7 all'11 novembre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. La folle gelosia di Riccardo non passerà inosservata a Michele e Nunzio, che decideranno di mettere in guardia Rossella circa il comportamento del suo compagno. Il figlio di Viola comincerà ad ingelosirsi per la vicinanza tra sua madre e Manuel il figlio di Damiano. Roberto deciso a salvare la sua donna dalla follia di Rosato, deciderà di agire da solo pur di liberarla dalle grinfie di quell'uomo.

Per Diego arriverà il momento di accorciare le distanze con Lia.

La scoperta di Rossella

Rossella scoprirà con sommo dispiacere che i suoi genitori hanno deciso di divorziare sul serio. La giovane oltre alla delusione per quanto scoperto, dovrà nuovamente gestire la gelosia del suo compagno. Ferri intanto si convincerà che Marina è vittima della follia di Fabrizio Rosato e per questo motivo deciderà di aiutarla ad ogni costo a venire fuori da quell'incubo. Per Diego si presenterà la giusta occasione per poter finalmente accorciare le distanze tra lui e Lia, la domestica di casa Ferri. Il giovane Giordano dovrà solo trovare il coraggio di invitarla a trascorrere del tempo con lui.

La dura prigionia di Marina

Marina Giordano ancora prigioniera del suo perfido ex marito si ritroverà ancora una volta a dover assecondare la sua follia. Ferri intanto muoverà ogni mezzo in suo possesso pur di mettersi sulle tracce dell'uomo e salvare la vita a Marina. Serena preoccupata dal comportamento di Ferri esorterà suo marito a non assecondare suo padre e a chiedere aiuto.

Michele Saviani, invece, dopo aver assistito ad un nuovo episodio caratterizzato dai discutibili modi di fare di Riccardo deciderà di affrontare sua figlia e di dirle cosa pensa davvero del suo compagno. Anche Nunzio cercherà di aiutare la giovane Graziani a gestire la gelosia morbosa di Crovi, ma la donna deciderà di affrontarlo da sola.

Tra i due si accenderà lo scontro che darà vita ad un nuovo e furioso litigio. La giornata trascorsa con Lia procederà al meglio e per Diego sarà davvero l'occasione giusta per farsi avanti con lei. Roberto deciso a salvare Marina deciderà di agire da solo e rifiuterà sia l'aiuto di Franco che di suo figlio.

Anche per Jimmy non mancheranno le difficoltà. Diviso tra sua madre e sua zia Manuela sarà costretto a prendere una decisione alquanto sofferta. Il piccolo Antonio farà la conoscenza di Manuel il figlio di Damiano, ma tra i due non sembrerà svilupparsi una buona simpatia. Il padre di Manuel intanto sarà ancora alle prese con le discussioni con Rosa, la sua ex in merito all'educazione del loro piccolo.

La vicinanza tra Viola e Manuel intanto inizierà ad infastidire Antonio che comincerà ad essere geloso del rapporto tra sua madre e il figlio di Damiano. Tra le Cirillo proseguiranno gli scontri, ma alla fine sarà Micaela a proporre una soluzione.