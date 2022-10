Problemi in arrivo per Rossella nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 7 all'11 novembre nell'access prime time di Rai 3. La ragazza, infatti, non solo verrà a sapere da Silvia che a breve lei e Michele divorzieranno, in più avrà a che fare con l'estrema gelosia di Riccardo. In soccorso di Rossella, però, arriveranno Michele e Nunzio, che proveranno a starle vicino, ma la ragazza accetterà il loro aiuto?

Il gesto di Riccardo

Nelle puntate di Un posto al sole, in onda dal 7 all'11 novembre, Rossella avrà diversi problemi da affrontare.

In primis la madre Silvia le dirà di aver chiesto al padre Michele di avviare le pratiche per il divorzio. Sarà un brutto colpo per la ragazza, che forse dentro di lei sperava che i genitori, prima o poi, avrebbero potuto risolvere tutto, invece per Silvia e Michele pare che sia tutto definitivamente finito.

Il secondo problema, invece, riguarderà la furia gelosa di Riccardo. Infatti questo comportamento, abbastanza estremo, del ragazzo inizierà a diventare ingestibile per Rossella.

Nunzio diventa 'il terzo incomodo'

Per i due ragazzi sembra non esserci proprio pace. Prima i problemi causati dal ritorno dell'ex di lui, Virginia, ma ora sembra essercene un altro che porta il nome di Nunzio. Ebbene sì, la presenza di quest'ultimo nella vita di Rossella, attualmente solo a livello amichevole, ha indispettito non poco Riccardo.

Per tale ragione, da parte sua è calato un po' il gelo nei confronti della ragazza.

Questa sorta di gelosia provocherà nella coppia dei nuovi e ancor più pungenti litigi.

Michele e Nunzio 'gli angeli' di Rossella

Dalla parte della ragazza ci sarà innanzitutto il padre Michele, che coglierà la palla al balzo per dirle di non essere del tutto convinto del suo amore con Riccardo, e le dirà senza censure che cosa pensa realmente di lui.

Anche Nunzio proverà a starle vicino in questo momento difficile e cercherà di aiutarla a trovare una soluzione per questo problema. Rossella, però, sarà caparbia e dirà a tutti che vorrà affrontare da sola questo ennesimo intoppo che si è creato tra lei e il fidanzato.

Le altre anticipazioni dal 7 all'11 novembre

Nelle puntate dal 7 all'11 novembre di Un posto al sole, Roberto andrà da solo alla ricerca di Marina, anche se Filippo e Franco proveranno a fermarlo.

Sarà una corsa contro il tempo, visto Fabrizio sarà sempre più intenzionato a fare del male a Marina.

Anche Damiano avrà i suoi problemi, visto che continuerà a litigare con l'ex moglie Rosa. Il rapporto tre le gemelle Cirillo, invece, sarà condito da continue discussioni, che si interromperanno quando a Micaela sopraggiungerà un'idea che vorrà mettere in atto contro Niko. Di che cosa si tratterà?