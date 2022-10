L'appuntamento con Un posto al sole prosegue nella settimana 10-14 ottobre in prima visione assoluta su Rai 3. Le anticipazioni della soap opera rivelano che, al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Viola, la quale subirà il furto della sua vettura e tornerà in lei la paura dopo quel terribile attentato che stava per toglierle la vita.

Spazio anche alle vicende di Roberto Ferri e Marina Giordano: i due continueranno a essere nel mirino di una persona pericolosa che intende far loro del male.

L'auto di Viola viene rubata: anticipazioni Upas 10-14 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 10 al 14 ottobre 2022 su Rai 3 rivelano che Viola deciderà di accettare un invito a pranzo da parte del suo collega Gabriele.

Tra i due si verrà a creare un'intesa decisamente speciale e la Bruni si renderà conto di trascorrere dei momenti di spensieratezza in compagnia del nuovo collega, tanto da dimenticare quelli che sono i problemi familiari che da un po' di tempo non le permettono di vivere con tranquillità.

Il colpo di scena, però, arriverà nel momento in cui i due torneranno a scuola per riprendere la macchina: Viola scoprirà che l'automobile non c'è più, è stata rubata.

Viola vittima di un'intimidazione: anticipazioni Upas 10-14 ottobre 2022

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che tale episodio finirà per preoccupare subito la donna, la quale appena arriverà a casa informerà subito sua mamma Ornella e Raffaele di quanto è accaduto.

Una situazione decisamente allarmante, la quale permetterà ad Ornella di cogliere la palla al balzo per far presente a sua figlia che si è trattata di un'intimidazione e non di un caso isolato.

Ecco perché suo marito Eugenio Nicotera continuerà ad insistere sul fatto che Viola dovrebbe accettare la scorta ed evitare di fare di testa sua, dato che in gioco c'è la sua incolumità.

Una proposta che, al momento, la figlia di Ornella non avrà alcuna intenzione di prendere in considerazione, rifiutando categoricamente l'ipotesi di doversi spostare con la scorta.

Marina e Roberto Ferri sempre in pericolo: anticipazioni Upas 10-14 ottobre

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole nella settimana 10-14 ottobre rivelano che si tornerà a parlare anche di Marina e Roberto.

I due, infatti, si ritroveranno ancora in serio pericolo, dato che sono nel mirino della persona sconosciuta che ha tentato di avvelenarli e di togliergli la vita per sempre.

Occhi puntati anche su Nunzio che, nei prossimi episodi della soap opera di Rai 3, continuerà la sua battaglia per permettere alla fidanzata Chiara di uscire dal tunnel delle dipendenze.