Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Vincenzo Malinconico-Avvocato d'insuccesso, nella terza puntata che andrà in onda giovedì 3 novembre in prima serata su Rai 1 alle 21:25, non mancheranno le novità. In particolare, in questo terzo appuntamento della fiction con protagonista l'attore napoletano Massimiliano Gallo verranno mandati in onda il quinto e il sesto episodio. Entrando nello specifico della puntata, l'avvocato Malinconico si troverà a fare la conoscenza di un uomo distrutto a causa dell'omicidio di suo figlio da parte della camorra.

Allo stesso tempo, l'avvocato d'insuccesso continuerà anche ad essere il difensore legale di Fantasia, con il quale non mancherà un duro scontro.

Malinconico e Fantasia avranno un duro scontro

Nella terza puntata della serie televisiva Vincenzo Malinconico – Avvocato d'insuccesso, il protagonista si ritroverà invischiato in numerosi affari poco chiari e al limite del legale, tutto ciò dal momento in cui ha accettato di difendere "Burzone".

Poco dopo, il protagonista incontrerà in tribunale un uomo il cui nome è Romolo Sesti Orfeo. Quest'ultimo è un padre distrutto che ha perso suo figlio a causa della camorra e per questo motivo sarà disperato e vorrà avere giustizia per suo figlio. Inoltre, Romolo confesserà a Vincenzo Malinconico che in attesa che la giustizia faccia il suo corso, lui si è messo da solo sulle tracce dell'assassino di suo figlio.

Questa questione lascerà pensare non poco l'avvocato, che però sarà già impegnato a dover risolvere alcuni problemi con il suo assistito, con il quale avrà anche uno scontro molto duro.

In particolare, Malinconico dirà a Fantasia che l'omicidio di sua figlia Brooke è capitato anche per causa sua. Poi ad un certo punto della discussione, Fantasia verrà colto da un malore.

Malinconico vorrà aiutare Dylan

Successivamente, Vincenzo Malinconico parallelamente continuerà ad indagare per scoprire la verità sulla morte di Brooke. L'avvocato verrà a conoscenza di un altro fatto che vedrà coinvolto Dylan ex fidanzato della ragazza. Entrando nello specifico della questione, Malinconico scoprirà che il ragazzo era entrato in un giro di scommesse clandestine e si era messo nei guai e a causa di ciò doveva molti soldi ad un tizio di nome Teicheué.

Proprio per questo motivo, l'avvocato cercherà di parlare con Dylan e di aiutarlo a suo modo. Nel frattempo, il protagonista verrà a conoscenza di un'informazione che riguarda Romolo Sesti Orfeo e deciderà di andare da lui per rivelargliela, nel centro sportivo dell'uomo che ha ucciso suo figlio.