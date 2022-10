Cosa succede nell'ultima puntata di Viola come il mare? Le anticipazioni sulla sesta e ultima puntata della fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena che non passeranno inosservati e che terranno gli spettatori col fiato sospeso.

Spazio in primis alle vicende di Francesco Demir, il quale si ritroverà a dover fare i conti con un sonoro rifiuto da parte della giornalista, che farà vacillare le sue certezze.

Eppure, Viola sembra nascondere un segreto tanto che in questa puntata finale della prima stagione, si ritroverà a rischiare la vita.

Demir rifiutato e deluso: anticipazioni Viola come il mare ultima puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni che arrivano dal promo della sesta e ultima puntata di Viola come il mare trasmessa venerdì 4 novembre in prime time su Canale 5, rivelano che questa volta sarà Francesco Demir a chiedere aiuto alla giornalista.

"Ora sono io che ho bisogno di te", esclama Demir in una delle scene che sarà trasmessa nel corso dell'attesissimo appuntamento conclusivo di questa stagione.

Peccato, però, che l'ispettore capo interpretato da Can Yaman si ritroverà a dover fare i conti con il sonoro rifiuto da parte della giornalista Viola Vitale che, di fronte a questa richiesta d'aiuto da parte di Francesco, gli volterà le spalle.

"Non posso aiutarti, mi dispiace", esclamerà con grande freddezza la bella Vitale che lascerà così l'amato in bocca a Demir.

Francesco Demir sbotta contro Vitale: anticipazioni Viola come il mare finale

E, la reazione dell'ispettore non si farà attendere: deluso e amareggiato dal comportamento della giornalista, Francesco esploderà e tirerà fuori tutta la sua rabbia.

"La verità è che sei solo un'egoista come tutti gli altri", sbotta Demir in una delle scene clou della sesta e ultima puntata di Viola come il mare trasmessa venerdì 4 novembre su Canale 5.

Insomma un finale scoppiettante per tutti gli appassionati della fiction e, come se non bastasse, ci sarà spazio anche per un altro colpo di scena che vedrà protagonista l'affascinante giornalista interpretata da Francesca Chillemi.

Vitale rischia la vita: anticipazioni Viola come il mare ultima puntata

Sì, perché le anticipazioni dell'ultima puntata rivelano che Viola sarà in serio pericolo di vita: in una scena comparsa nel promo del gran finale, Vitale appare legata ad una sedia, dopo essere stata rapita.

Un gruppo di loschi individui farà perdere le tracce della donna e, nel momento in cui arriverà la notizia della sua scomparsa, Demir si metterà subito all'opera.

L'ispettore capo non volterà le spalle a Viola, nonostante il tradimento: riuscirà a portarla a casa sana e salva? Lo scopriremo nel gran finale del 4 novembre.