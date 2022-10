Il 30 settembre ha debuttato su Canale 5 la nuova fiction Viola come il mare, con Can Yaman e Francesca Chillemi. Dai primi episodi andati onda, è emersa l'attrazione tra Demir e Viola. I due hanno iniziato a collaborare nei casi di omicidio, lui come ispettore e lei come cronista. Durante le prossime puntate che andranno in onda, Viola sarà sempre più attratta da Demir, ma nel corso del suo tragitto alla ricerca del padre, farà un incontro interessante con Raniero. Quest'ultimo inizierà a fare la corte alla cronista.

Anticipazioni Viola come il mare, seconda puntata: Demir non crede nell'amore

Viola ha una malattia e proprio per questo ha deciso di andare a vivere a Palermo, così da ritrovare il padre che potrebbe aiutarla a guarire. Anche se grazie ai medici i suoi malesseri sembreranno essere sotto controllo, le anticipazioni della seconda puntata di Viola come il mare del 7 ottobre rivelano che la cronista continuerà a cercare il padre mai conosciuto. L'ex Miss Italia chiederà aiuto all'ispettore, da cui ormai si sente sempre più attratta. Viola però, non vorrà una storiella di una sera, come quella che Demir sembrerà essere disposto a darle. Per questo motivo Vitale cercherà di frenare i suoi sentimenti.

Demir, per via della sua complicata infanzia, sarà sfiduciato nei confronti dell'amore e per tale ragione non avrà intenzione d'intraprendere relazioni serie.

I due comunque, continueranno a collaborare nei vari casi che si susseguiranno. In particolare, questa volta avranno a che fare con l'omicidio di una ex meretrice in cerca di riscatto.

Viola si ritroverà nell'azienda agricola di Ranieri, mentre sarà sulle tracce del padre. L'affascinante proprietario inizierà a corteggiare Viola.

Spoiler Viola come il mare del 7 ottobre: Francesco trova Farah

L'ispettore capo continuerà ad essere impegnato nell'indagine che riguarda il traffico di esseri umani. Nel corso delle quali, Demir troverà Farah.

Francesco, contravvenendo ad ogni regola, deciderà di portare la ragazza a casa sua. Un nuovo caso di omicidio sarà comunque alla porte. Questa volta la vittima sarà Laura Scalise. La fine della donna sembrerà essere totalmente avvolta nel mistero. Ancora una volta, Demir e Viola si ritroveranno ad indagare insieme.

Gli appuntamenti televisivi con Viola come il mare potranno essere rivisti sul sito di Mediaset Infinity. Per chi si fosse perso la prima puntata, sarà infatti possibile rivederla tramite il portale Mediaset dedicato, messo a disposizione dei telespettatori in maniera totalmente gratuita. Sarà sufficiente una connessione ad internet per poter vedere o rivedere le puntate già andate in onda.