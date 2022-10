Piacevoli sorprese e inaspettate novità avverranno a Viola come il mare, la fiction della rete Mediaset per la regia di Francesco Vicario. La trama della penultima puntata, che sarà visibile il 28 ottobre su Canale 5 rivelano che grande attenzione sarà focalizzata sulla Vitale, interpretata dall'attrice Francesca Chillemi. Questa volta, la giornalista attraverserà un momento di grande crisi dal punto di vista sentimentale. Dall'altra parte, Francesco Demir capirà di essere stato raggirato da Farah.

Viola come il mare, anticipazioni 28 ottobre: Vitale confusa sulla possibile convivenza con Raniero

Le anticipazioni di Viola come il mare, riguardanti la penultima puntata che il pubblico italiano avrà modo di assistere venerdì 28 ottobre dalle ore 21:20 in prime time su Canale 5 annunciano inedite novità. In dettaglio, Vitale apparirà molto in difficoltà dopo che Raniero le proporrà di andare ad abitare insieme a lui e quindi essere una coppia a tutti gli effetti. Una proposta che tuttavia susciterà confusione nell'esistenza della reporter, giunta in Sicilia per indagare sulla scomparsa del padre. Difatti, la donna non saprà se intraprendere o meno la convivenza con il giovane imprenditore.

Quale decisione prenderà Vitale: accetterà oppure rinuncerà al sogno di Raniero? Mentre sarà alle prese con i problemi di cuore, Vitale riceverà un importante indizio da parte di Tamara (Chiara Tron) per ritrovare il signore che potrebbe essere suo papà.

Francesco deluso per essere stato ingannato da Farah

Nella penultima puntata di Viola come il mare del 28 ottobre, tutta l'attenzione sarà catalizzata su Francesco Demir interpretato dall'affascinante attore turco Can Yaman.

Questa volta, l'ispettore del commissario di Palermo scoprirà che Farah gli ha teso un inganno. Per questo motivo, il burbero uomo apparirà profondamente addolorato dalla circostanza venutasi a creare. In questo frangente, l'uomo di legge arriverà a fare un'ipotesi che potrebbe dare una svolta alle indagini sul traffico di essersi umani, sebbene possa rivelare una verità a dir poco sconcertante.

Quale sarà la scoperta di Francesco?

Demir e la reporter indagano su due casi difficili

Ma i colpi di scena non saranno finiti qui in quanto Vitale e Francesco si ritroveranno nuovamente fianco a fianco per indagare su due difficili casi di risoluzione dopo aver lasciato momentaneamente i problemi sentimentali da parte. La reporter e l'ispettore Demir saranno chiamati a investigare sul caso di un avvelenamento da parte di una giovane sportiva e il decesso di un importante impresario della zona.

Insomma, ci attende una penultima puntata ricca di emozionanti novità per gli amanti della fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi.