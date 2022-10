Sta per giungere al termine la fiction Viola come il mare diretta da Francesco Vicario e realizzata da Lux Vide in collaborazione con RTI. Le anticipazioni dell’ultima puntata in programmazione su Canale 5 il 4 novembre 2022, raccontano che Viola Vitale (Francesca Chillemi) senza volerlo si metterà in una difficile situazione dopo aver fatto una scoperta di una sconcertante verità legata al caso di Francesco Demir (Can Yaman).

Anticipazioni Viola come il mare, del 4/11: Viola fa delle scoperte sul collega Demir

Nel corso del sesto e ultimo episodio che occuperà la rete Mediaset venerdì 4 novembre come di consueto a partire dalle ore 21:25 circa, finalmente il pubblico avrà modo di scoprire se ci sarà un lieto fine tra i due protagonisti assoluti Francesco e Viola, i quali hanno vissuto parallelamente le proprie incertezze sentimentali.

Dagli spoiler si evince che la donna farà una scoperta sul caso del poliziotto Demir. Nello specifico la giornalista, dopo essere rimasta spiazzata dall’atteggiamento di Don Andrea, si interesserà alla sparizione della giovane figlia di un uomo: sarà durante le ricerche che Vitale farà delle scoperte sul collega di lavoro.

Intanto Demir avrà dei sospetti sull’indagine portata avanti da tempo sul traffico di esseri umani: ipotizzerà che un infiltrato potrebbe agire per depistare ciò che lui ha scoperto, appositamente per metterlo in cattiva luce. Viola finirà per correre un grosso pericolo per aver tentato di aiutare il suo collega, quando verrà a conoscenza di una serie di retroscena sull’indagine dello stesso.

Quest'ultimo non perderà tempo per intervenire in suo soccorso.

Riassunto episodi precedenti: Francesco ingannato, Viola chiamata in causa da Tamara

Nelle puntate precedenti, Viola e Demir sono stati turbati da due nuovi casi di omicidio, ovvero un incidente premeditato, e il tentativo di togliere la vita a una persona. La giornalista si è vista costretta a rinunciare a trascorrere un weekend romantico con Raniero, anche a causa di un brutto raffreddore.

L’ispettore Francesco invece si è messo alla ricerca di Farah, quando è scappata dal centro accoglienza. Vitale dopo aver fatto una scoperta su Tamara, si è detta decisa a svelare la sua malattia a Raniero.

Successivamente Viola ha iniziato ad avere un forte senso di responsabilità, non appena lei e Raniero hanno parlato di convivenza.

Francesco si è occupato di un nuovo caso legato a una giovane atleta ritrovata priva di vita. Viola è stata chiamata in causa dalla collega Tamara, mentre Demir ha portato avanti le solite indagini sul traffico di essere umani.