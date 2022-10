Incredibili novità avverranno in occasione della quarta puntata di Viola come il mare, che gli spettatori avranno modo di seguire il 21 ottobre su Canale 5. Le trame dei due nuovi episodi segnalano che Francesco Demir apparirà in ansia quando scoprirà che Farah è scappata dal centro d'accoglienza. La giornalista Vitale, invece, si accingerà a partire con Raniero, se qualcosa non andasse per il verso sbagliato.

Viola come il mare, anticipazioni 21 ottobre: Francesco e Vitale indagano sul delitto di Luisa Palazzo

Le anticipazioni di Viola come il mare, inerenti alla quarta puntata in onda venerdì 21 ottobre dalle ore 21:30 su Canale 5, annunciano gradite sorprese.

Nei due episodi della serata tutta l'attenzione sarà focalizzata su Viola. La protagonista deciderà di passare un fine settimana in compagnia di Raniero. Purtroppo la gita non andrà per il verso giusto, in quanto la giornalista accuserà un forte raffreddore, tanto da essere costretta a disdire il suo viaggio. A causa di tutto ciò non potrà raccontare a Raniero della sua malattia, la sinestesia.

Nello stesso frangente alla redazione giungerà la notizia di un nuovo delitto dalla difficile risoluzione. Per questo motivo Vitale e Francesco proseguiranno la loro collaborazione alla risoluzione dell'intricato delitto della ristoratrice Luisa Palazzo.

Demir preoccupato per la fuga di Farah dal centro d'accoglienza

Nella quarta puntata di Viola come il mare, trasmessa il 21 ottobre su Canale 5, ci sarà spazio anche per Francesco, interpretato da Can Yaman. L'ispettore dimostrerà di essere diffidente a frequentare Farah, preferendo concentrarsi sulle indagini del traffico di essere umani.

Demir, però, si preoccuperà moltissimo quando la giovane fuggirà dal centro di accoglienza, tanto da iniziare un'indagine privata. Durante questi momenti, Francesco dovrà indagare sul delitto tentato che ha visto come protagonista l'avvocato Graziosi. ça giornalista Vitale, invece, scoprirà qualcosa di molto inaspettato sul conto di Tamara (Chiara Tron), la sua collega di redazione.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata del 14 ottobre Raniero (Romano Reggiani) aiuta Viola ad approfondire le ricerche su suo padre. Demir, invece, continua a indagare sul traffico di essere umani, sebbene lo faccia con molta difficoltà, mentre il caso del decesso di un rivenditore d'auto lo avvicinerà sempre di più a Farah.

In attesa di assistere la quarta puntata su Canale 5, si ricorda che la prima stagione della Serie TV è disponibile in modalità on demand su Mediaset Play Infinity.