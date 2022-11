Ambra Lombardo sarebbe dovuta essere una concorrente del Grande Fratello Vip 7: questo è ciò che ha dichiarato la diretta interessata durante un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, durante la quale ha svelato anche i motivi per cui ha deciso di declinare l'invito. Attualmente a Los Angeles dopo il matrimonio con l'imprenditore Lorenzo Cascino, Ambra ha ripreso gli studi universitari per conseguire un'altra laurea ma non solo. Desiderosa di entrare a far parte del mondo del cinema, la siciliana sta collaborando con con l’Istituto italiano di cultura e con il Consolato Italiano, ma il suo sogno è anche quello di allargare presto la famiglia.

Ambra non parteciperà al GF Vip 7: i motivi

"Ho declinato l’invito al GF Vip perché non mi piace fare sempre le stesse cose", ha spiegato Ambra durante l'intervista a Nuovo, durante la quale ha raccontato come sta vivendo in questo momento in America e quali sono i suoi progetti futuri. "Avrei offerto il fianco a dinamiche infelici, visto che di sicuro avrebbero tirato in ballo la mia storia d’amore con Kikò", ha poi aggiunto la siciliana spiegando che parlare di una storia d'amore passata non sarebbe stato a suo vedere rispettoso né per suo marito né tantomeno per lei.

"Al momento non posso lasciare l’America: devo rimanerci per ottenere tutti i documenti necessari", ha poi proseguito Ambra dicendosi dispiaciuta per aver dovuto interrompere la collaborazione televisiva con Piero Chiambretti.

Custodendo nel cuore il desiderio di diventare una stella del cinema, Ambra non è certo una donna che ama stare con le mani in mani, infatti si è iscritta di nuovo all'università. Con in tasca una laurea in Lettere Antiche, grazie alla quale ha potuto insegnare, adesso si sta concentrando per conseguire lo stesso titolo ma in Lettere Moderne.

Nel frattempo, le sue conoscenze le hanno permesso di mettere in piedi dei progetti che l'hanno portata a collaborare con il consolato italiano.

I desideri per il futuro di Lombardo

Non c'è però solo la carriera nella vita di Ambra. A 36 anni, desiderio di Lombardo è quello di diventare mamma: tre sono i figli che vorrebbe dare a Lorenzo, 49 anni.

Con l'imprenditore è stato un colpo di fulmine. La coppia si è conosciuta nel 2021 durante una cena organizzata da un dirigente Mediaset e da lì in poi non si sono più separati. Il matrimonio sontuoso è stato celebrato ad Ispica la scorsa estate e Ambra non ha esitato a lasciare tutto per seguire il marito in America. E in attesa di avere un pargoletto tra le braccia, Ambra è felice di costruire una vita al fianco al suo Lorenzo anche se questo l'ha portata lontana dall'Italia.