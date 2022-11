Domani, domenica 20 novembre, andrà in onda la decima puntata di Amici 2022/2023. Lo speciale in questione è stato registrato giovedì scorso, quindi in rete già circolano tutte le anticipazioni su quello che è successo in studio. Gli allievi che si sono classificati ultimi nelle gare di canto e ballo della giornata, hanno affrontato e perso una sfida immediata: Ascanio ha lasciato il posto ad Angelina Mango, Claudia è stata sostituita da Isobel. Ospiti di Maria De Filippi: Fabrizio Moro, Garrison, Eleonora Abbagnato, Dardust e Irma Di Paola.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Tempo di cambiamenti nella scuola di Amici: dopo qualche settimana di "tregua", la classe ha perso ben due suoi elementi nel corso della registrazione di giovedì 17 novembre.

La puntata che sarà trasmessa in televisione domenica 20, dunque, sarà l'ultima per due allievi che sono usciti perdenti da altrettante sfide immediate volute dalla commissione interna.

Come ha anticipato Maria De Filippi in un recente daytime, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno chiesto ed ottenuto che il cantante e il ballerino ultimi nelle gare del decimo speciale, finissero a rischio eliminazione in modo diverso rispetto al solito.

Anziché affrontare un esame per la riconferma della maglia, i titolari meno apprezzati dai giudici esterni dovranno sostenere una sfida con aspiranti alunni molto preparati.

L'addio della danzatrice di Amici al cast

La gara di ballo della decima puntata di Amici, ha avuto tre giudici d'eccezione: Garrison per il moderno, Eleonora Abbagnato per il classico e Irma Di Paola per l'hip-hop.

La classifica generata dai voti che hanno dato i tre esperti appena citati, ha visto al primo posto Maddalena e all'ultimo Claudia.

Vista la proposta che ha fatto la maestra Celentano in settimana, la titolare è stata messa in sfida immediata contro una ragazza molto brava e versatile.

Isobel, danzatrice in grado di eseguire molti stili, ha battuto l'allieva del cast e ha preso il suo posto nella classe.

Raimondo Todaro, dunque, ha perso un elemento della sua squadra (la ballerina con la quale ha sostituito Asia qualche settimana fa), mentre uno tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano ne ha guadagnato uno: toccherà alla new entry scegliere il professore che la seguirà e supporterà da qui all'inizio della fase serale.

Rabbia per l'esclusione del rapper da Amici

La gara di canto della puntata di Amici che andrà in onda su Canale 5 il 20 novembre, è stata giudicata da Dardust.

Il popolare produttore ha premiato Tommy Dali, mentre ha messo all'ultimo posto della sua persona classifica Ascanio.

Il rapper è finito in sfida immediata contro Angelina una cantautrice che è nota anche per essere la figlia di Mango, cantautore morto nel 2014. Il giurato Carlo Di Francesco ha preferito la sfidante, così il titolare è stato eliminato e andando via ha tirato un calcio ad una tenda che separa lo studio di Amici dal backstage.

La nuova allieva è entrata a far parte del team capitanato da Lorella Cuccarini, la professoressa che per prima ha creduto in lei dopo averla vista ai casting.

Le anticipazioni del prossimo speciale, dunque, fanno sapere che domenica pomeriggio i telespettatori assisteranno ad una doppia eliminazione: un cantante e una ballerina della classe saranno sostituiti da due ragazze molto preparate e all'altezza della scuola.

Tra i momenti degni di nota della registrazione di giovedì scorso, ci sono: i festeggiamenti per il compleanno della maestra Celentano, un filmato sull'amore non corrisposto di Samu per Elena D'Amario e una lezione di zumba che Mattia Zenzola ha fatto ai tre insegnanti di canto.