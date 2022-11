Le anticipazioni della nuova puntata di Amici 2022 in programma domenica 27 novembre su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per varie sorprese e colpi di scena. Tra gli ospiti di questo nuovo speciale si segnala la presenza di Irama, tra i cantanti portati al successo in passato proprio dal talent show di Maria De Filippi. Per quanto riguarda, invece, le sfide di questa settimana non ci sono state nuove eliminazioni dirette dalla scuola.

Nessuna nuova eliminazione dal cast: anticipazioni Amici 2022 del 27 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa undicesima puntata del pomeridiano di Amici in onda domenica pomeriggio dalle ore 14 in poi rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo in studio del cantante Irama, uno dei volti lanciati proprio dalla scuola di talento di Maria De Filippi.

Per quanto riguarda, invece, le nuove gare che hanno visti protagonisti i cantanti e ballerini di questa ventiduesima edizione del talent show, le anticipazioni rivelano che questa settimana non ci sarà nessuna nuova eliminazione.

Dopo le due uscite della passata settimana, questa volta i concorrenti riusciranno tutti a ottenere la conferma della loro maglia e nessuno dovrà quindi abbandonare definitivamente il cast.

Provvedimento per Mattia, Ndg e Gianmarco: anticipazioni Amici 2022 del 27 novembre

Inoltre, le anticipazioni di questa nuova puntata del pomeridiano di Amici 2022 rivelano che c'è stato un nuovo provvedimento disciplinare nei confronti di alcuni allievi. Il motivo di questa decisione?

La scarsa igiene in casetta e, di conseguenza, Mattia, Gianmarco e Ndg sono finiti in sfida immediata.

Alla fine, però, i tre allievi sono riusciti a salvarsi dal rischio eliminazione e tutti proseguiranno il loro percorso all'interno della scuola.

Per quanto riguarda la gara canto di questa settimana, i giudici speciali dell'undicesima puntata sono stati Cristiano Malgioglio, Irama e Federica Gamba.

Per la gara che ha visto coinvolti i ballerini della scuola, invece, a giudicare le esibizioni e le varie performance che si sono svolte in studio è stata Nancy Berti.

Durata ridotta su Canale 5 per la nuova puntata di Amici 2022 del 27 novembre

Un appuntamento decisamente imperdibile per i tantissimi appassionati del talent show che, anche questa settimana, andrà in onda in versione ridotta su Canale 5.

L'appuntamento con Amici 2022 è in programma nella fascia oraria che va dalle 14 alle 16 e non fino alle 16:30 così come è accaduto nelle scorse settimane. Il motivo di questa riduzione è legato alla messa in onda dei Mondiali di calcio, che troveranno ampio spazio anche nella fascia della domenica pomeriggio di Rai 1 e contro ai quali evidentemente Mediaset preferisce non mandare in onda alcun programma di punta.