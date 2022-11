L'appuntamento con Amici 2022 torna in onda domenica 4 dicembre nel daytime pomeridiano di Canale 5. Le anticipazioni rivelano che la dodicesima puntata si preannuncia particolarmente attesa, dopo il caos di questi giorni dovuto alle critiche dei professori nei confronti di un gruppo di allievi.

Tra questi spicca anche Mattia Zenzola, che attualmente è tra coloro che potrebbero subire dei provvedimenti nel corso della prossima puntata del pomeridiano di questa ventiduesima edizione.

Domenica 4 dicembre la nuova puntata di Amici 2022 su Canale 5

La messa in onda della nuova puntata di Amici 2022 è prevista per domenica 4 dicembre nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Il talent show sarà trasmesso dalle 14 con una puntata che si preannuncia densa di colpi di scena, soprattutto dopo che in questi giorni gli allievi sono stati sonoramente bacchettati per lo scarso rispetto delle regole mostrato in casetta.

La produzione e gli insegnanti hanno duramente rimproverato i concorrenti di quest'anno che non si danno fare all'interno della casetta, al punto che Rudy Zerbi ha chiesto una gara per cantanti e ballerini, che potrebbe portare all'eliminazione di sei concorrenti.

Mattia tra gli allievi a rischio: anticipazioni Amici 2022 del 4 dicembre

Alla fine Zerbi è tornato sui suoi passi e piuttosto che mettere in bilico tutti i concorrenti di questa edizione, ha scelto di puntare il dito solo contro i suoi tre allievi.

Aaron, Piccolo G e Tommy sono stati invitati a fare la valigia e ad abbandonare la casetta, in attesa di scoprire il verdetto finale del provvedimento.

Stessa sorte anche per Mattia Zenzola: il suo prof Raimondo Todaro gli ha chiesto di prepararsi la valigia e di lasciare il resto del gruppo.

Mattia Zenzola, Tommy, Piccolo G e Aaron: provvedimento in arrivo nella nuova puntata di Amici 22?

In vista della nuova puntata del pomeridiano di Amici 2022, che sarà registrata il 1° dicembre e andrà in onda domenica 4 dicembre su Canale 5, questi quattro concorrenti potrebbero essere in serio pericolo.

Mattia, Aaron, Tommy e Piccolo G potrebbero essere i quattro allievi di questa ventiduesima edizione del talent show di Maria De Filippi a essere a rischio eliminazione.

In attesa di scoprire il verdetto finale, si vocifera che nel corso del prossimo appuntamento potrebbe esserci la presenza in studio dei tre tenori de Il Volo, così come non si esclude che possa arrivare in studio Emma Marrone per promuovere il suo nuovo singolo dal titolo "Sbagliata, ascendente Leone".