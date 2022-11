Continuano gli appuntamenti domenicali con Amici di Maria De Filippi, in onda su canale 5 a partire dalle 14:00. Il 17 novembre è stata registrata la decima puntata, la quale verrà trasmessa il 20 novembre.

Durante il prossimo pomeridiano, non potranno mancare tantissimi colpi di scena entusiasmanti. In particolare, gli alunni dovranno affrontare varie sfide per dimostrare tutto il loro talento e di meritare il banco all'interno della scuola. Ospiti della decima puntata saranno Fabrizio Moro, Dardust, Garrison, Irma De Paola, Eleonora Abbagnato e Samuele Barbetta.

Gara dei cantanti di Amici 22

Nel corso del prossimo appuntamento con Amici, i cantanti dovranno affrontare una nuova gara di cover, la quale sarà giudicata da Dardust. Inoltre, l'artista assegnerà un compito speciale ad ognuno di loro. A distanza di un mese tornerà per valutarne i risultati. Per quanto riguarda la gara del 20 novembre, al primo posto si posizionerà Tommy con 10, seguito da Wax con 9,5, Federica 9, Ndg 8+, Piccolo G 8, Aaron 8- e Cricca 7-. Agli ultimi posti ci saranno Niveo con 6,5 e Ascanio con 6-.

Per ciò che riguarda quest'ultimo, Lorella Cuccarini chiederà una sfida immediata contro Angelina, la figlia di Mango - il noto cantante scomparso diversi anni fa. Purtroppo, l'allievo di Rudy perderà e dovrà abbandonare direttamente lo studio.

Gara dei ballerini della scuola di Amici 22

I ballerini della scuola di Amici dovranno mettersi alla prova con una nuova gara, giudicata da Garrison, Irma De Paola ed Eleonora Abbagnato. I tre professionisti stileranno una classifica in base ai propri personali giudizi. Al primo posto ci sarà Maddalena con 8++ (la quale si esibirà sui tacchi in una coreografia voluta dalla maestra Celentano), seguita da Mattia con 8-, Ramon con 8--, Gianmarco 7+, Samu 7-, Megan 6,5, Rita 6++ (che eseguirà un tango con Umberto), Claudia 6++ e Ludovica con 6++.

All'ultimo posto si posizionerà Samuele con 6-.

Inoltre, a fine puntata, tutti i ballerini - eccetto Rita, la quale si è infortunata nel corso delle prove - si esibiranno in una coreografia corale realizzata da Samuele Barbetta sulle note di Cielo dammi la luna di Sangiovanni. Prenderanno parte all'esibizione anche i professionisti, quali Francesca Tocca, Giulia Stabile, Umberto e Simone Nolasco.

Altre anticipazioni sulla prossima puntata di Amici

Purtroppo, nel corso della prossima puntata di Amici, saranno previste ben due eliminazioni. Oltre quella di Ascanio, ci sarà anche quella della ballerina Claudia. Da tempo, ormai, la giovane allieva di Raimondo Todaro ha ottenuto diversi giudizi negativi da parte di Alessandra Celentano. Siccome non risulterà essere ancora convincente, sia la maestra che Emanuel Lo decideranno di metterla in sfida immediata contro Isobel, una ragazza australiana. Sarà quest'ultima ad ottenere il banco all'interno della scuola.

Piccolo G, invece, affronterà un compito voluto da Arisa e lo supererà brillantemente.

Nonostante il periodo alquanto scoraggiante, Niveo riuscirà ad ottenere una gratificazione vincendo la gara di Radio Zeta.

Non mancheranno simpatici siparietti durante la decima puntata. Oltre a festeggiare il compleanno della maestra Celentano, ci saranno diversi momenti di intrattenimento. In particolare, Mattia coinvolgerà tutti gli insegnanti di canto in una lezione di Zumba. Inoltre, Samu verrà messo in difficoltà da Maria De Filippi, la quale gli chiederà di improvvisare una coreografia per Elena D'Amario sulle note di Mi fai impazzire. Per metterlo ancora più in imbarazzo, la presentatrice mostrerà un filmato sull'allievo di Emanuel Lo mentre riempie di complimenti la giovane professionista.

Infine, Fabrizio Moro farà il suo ingresso in studio per presentare il suo nuovo singolo.