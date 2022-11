Sono passati poco più di sette giorni da quando Ascanio è stato eliminato da Amici "per mano" di Angelina Mango. La sfida immediata che ha chiesto Lorella Cuccarini, è stata fatale per il percorso del rapper all'interno della scuola. Dati alla mano, però, l'inedito dell'ormai ex allievo del talent-show è quello che sta piacendo di più al pubblico: "Margot" ha fatto registrare il numero più alto di ascolti in 24 ore dalla sua pubblicazione sul mercato.

Aggiornamenti sui brani dei ragazzi di Amici

L'eliminazione di Ascanio da Amici 22, continua a far discutere: da quando sono trapelate le anticipazioni della puntata in cui il ragazzo ha perso la sfida contro Angelina, tantissimi spettatori si sono esposti per definire ingiusto quello che è successo.

Un parere che hanno condiviso in parecchi, è che a rischio ci sarebbe dovuto finire un altro cantante della classe che da settimana non eccelle sul palco: si tratta di Niveo, il talento del team capitanato da Lorella Cuccarini.

Se la figlia di Mango si è confrontata col rapper pugliese e non con il criticato cantautore, è proprio perché la bionda insegnante si è opposta ad una richiesta avanzata da Arisa: di fatto, la prof di canto ha protetto il suo alunno, salvandolo da esclusione quasi certa.

Il successo dell'ex talento di Amici

L'uscita di Ascanio dalla scuola di Amici, inoltre, è stata considerata prematura dalla quasi totalità del pubblico: il ragazzo, infatti, era entrato nella scuola da poche settimane e non ha avuto il tempo né di ambientarsi né di farsi conoscere bene.

Nonostante il poco spazio che ha avuto, il cantante è riuscito a lasciare il segno: l'inedito che ha interpretato un paio di volte in studio, ha conquistato i fan ed è diventato virale soprattutto su Tik Tok.

Una prova del successo che sta avendo il pugliese anche dopo l'eliminazione dal talent di Canale 5, sono i numeri che ha fatto registrare la sua canzone all'esordio.

"Margot di Ascanio, allievo uscente dalla classe la scorsa settimana, ha totalizzato nella giornata del 25 novembre 6.273 stream. Questo è il debutto più alto rispetto a tutti gli altri singoli usciti fino ad ora", si legge su una pagina Twitter che riporta sempre le anticipazioni sulle registrazioni di Amici.

L'ormai ex alunno della scuola, dunque, ha battuto tutti i titolari (Wax, Cricca, Piccolo G, Federica, Niveo, NDG, Tommy Dali, Aaron): il suo brano è il più ascoltato nelle prime 24 ore dalla sua pubblicazione sulle piattaforme digitali.

La polemica sui professori di Amici

L'eliminazione da Amici, dunque, sembra essere già un lontano ricordo per il cantante che in queste ore sta impazzando sui social con l'inedito "Margot".

Questa canzone sta piacendo più di quelle dei titolari della scuola che, forse sulla scia di ciò che è accaduto nella precedente edizione, non stanno facendo registrare numeri altissimi. La canzone più ascoltata tra quelle uscite fino ad oggi, è quella di Wax intitolata "Turisti per sempre", ma la sensazione di molti fan è che siano lontanissimi i tempi in cui pezzi come "Mi manchi" di Aka7even o "Lady" di Sangiovanni ricevevano il disco d'oro o di platino poche settimane dalla loro pubblicazione.

Amici 22, comunque, è iniziato da un paio di mesi e gli allievi in gara hanno ancora tutto il tempo per conquistare il pubblico con i loro brani.

I ragazzi, intanto, in questi giorni devono fare i conti con la furia di Maria De Filippi: le anticipazioni della puntata che è stata registrata giovedì scorso, fanno sapere che la presentatrice era arrabbiatissima per le mancate pulizie in casetta.

NDG, Mattia e Gianmarco sono finiti in sfida immediata per provvedimento, ma prossimamente potrebbero aggiungersi anche Aaron e Tommy.