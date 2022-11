Come mai LDA e Albe non sono ancora stati invitati ad Amici per promuovere il loro nuovo brano? Questa è una domanda che i fan del talent-show si pongono da settimane, soprattutto dopo aver visto tanti ex allievi tornare in studio per presentare nuovi progetti discografici. In rete si vocifera che Maria De Filippi starebbe evitando volontariamente di invitare il "duo" in seguito a tensioni e liti, le stesse che l'avrebbero portare a preferire Alex Wyse e Luigi Strangis.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

C'è una domanda che "tormenta" gli affezionati spettatori di Amici: perché Maria De Filippi non ha ancora ospitato due ex allievi che stanno spopolando in radio con una nuova canzone?

Visto il trattamento che è stato riservato agli altri protagonisti della scorsa edizione come Alex e Luigi (tornati più volte in studio per promuovere inediti, album e tour), molti fan si chiedono da settimane perché LDA e Albe non sono ancora stati invitati per presentare il loro brano intitolato "Cado".

Il pezzo in questione è uscito da circa 15 giorni e dei due cantanti non c'è stata traccia nelle ultime puntate del talent-show che sono andate in onda la domenica pomeriggio su Canale 5.

I due giovani si sono uniti per lavorare ad un duetto che ha conquistato il pubblico, tant'è che la canzone circola parecchio anche sui social network oltre che sulle piattaforme digitali.

Indiscrezioni sul dietro le quinte di Amici

Un paio di settimane fa, ad esempio, impazzava il rumor secondo il quale Albe ed LDA sarebbero stati ospiti della nona puntata di Amici, quella registrata pochi giorni prima della pubblicazione del loro nuovo inedito. Quel giorno, però, Maria De Filippi invitò in studio Alessandra Amoroso e Giorgia, entrambe in promozione con un nuovo pezzo.

I fan del talent-show, dunque, pensavano che il ritorno dei cantanti in studio fosse solo rinviato di sette giorni, ma neppure alle riprese di giovedì scorso i due si sono visti (l'ospite musicale del decimo appuntamento è stato Fabrizio Moro).

Oggi, 24 novembre, è prevista la registrazione dell'undicesimo speciale di quest'anno ma ancora non sono trapelate indiscrezioni su chi è stato scelto dalla padrona di casa per il momento dedicato alla presentazione di nuova musica.

Dietro alla mancata ospitata di Luca e Alberto, però, si dice potrebbero esserci motivi piuttosto seri: indiscrezioni ancora tutte da confermare, sostengono che i due artisti non sarebbero stati invitati da Maria in seguito ad alcune discussioni avvenute dopo la loro eliminazione dal programma.

Attesa per le anticipazioni di Amici

LDA avrebbe indispettito Maria De Filippi superando in classifica i due finalisti di Amici 21, ovvero i cantanti che sono seguiti dalla casa discografica 21co (fondata dai membri della redazione del talent e dagli ex allievi Briga e Giordana Angi). Visto il successo che Luca D'Alessio ha avuto l'estate scorsa, la presentatrice avrebbe preferito lasciare spazio e visibilità ai suoi "pupilli" Luigi Strangis e Alex Wyse.

Per quanto riguarda Albe, alcuni mesi fa si è vociferato di un suo presunto rifiuto a condurre Tu sì que vales in coppia con Giulia Stabile: il giovane avrebbe preferito concentrarsi sulla musica, rinunciato all'opportunità offertagli da Maria dopo la finale della scorsa edizione.

Oggi, giovedì 24 novembre, sarà registrata una nuova puntata (quella che andrà in onda in tv domenica 27) e in serata trapeleranno tutte le anticipazioni su quello che accadrà in studio, a partire dai nomi degli ospiti musicali a quelli dei ragazzi che finiranno a rischio eliminazione o in sfida.