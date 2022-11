Un'altra coppia che si formata nella casetta di Amici 22 potrebbe separarsi. Dopo Wax e Claudia, altri due allievi della classe stanno vivendo un periodo di crisi e la conferma l'ha data uno dei diretti interessati nel corso del daytime del 30 novembre 2022. Mentre attendeva la decisione di Todaro sul suo futuro nella scuola, Mattia ha confidato a Tommy di voler parlare con Maddalena perché non è più convinto di voler stare con lei. Il ballerino rischia anche l'eliminazione a causa della mancate pulizie nella casetta.

Aggiornamenti sulla coppia di Amici

Non è stata una settimana facile quella che ha vissuto Mattia dopo l'ultimo speciale che è andato in onda su Canale 5.

Il ragazzo è stato preso di mira da molti compagni per le mancate pulizie in casetta, e anche il suo professore l'ha accusato non prendersi le proprie responsabilità in questa situazione.

Nel corso del daytime che è stato trasmesso in tv il 30 novembre, Zenzola ha scoperto che Todaro si è accodato a Rudy Zerbi nel chiedere un severo provvedimento nei suoi confronti: il ballerino ha dovuto preparare la valigia e raggiungere la sala relax insieme a Aaron, Piccolo G e Tommy Dali.

I quattro titolari, dunque, presto scopriranno la decisione dei loro insegnanti di riferimento, che potrebbero mandarli a casa, metterli in sfida oppure sostituirli con un aspirante allievo esterno.

Le parole sulla fidanzata di Amici

Il pomeridiano di Amici si è concluso senza il verdetto di Todaro e Zerbi sui quattro alunni ai quali è stato chiesto di preparare la valigia e lasciare momentaneamente la casetta. Maria De Filippi ha informato i ragazzi a rischio che potrebbe volerci molto tempo prima che i due docenti raggiungano un accordo, tant'è che la notte scorsa l'hanno passata in sala relax e non nel loro letto.

Un altro colpo di scena che è stato offerto ai telespettatori il 30 novembre, riguarda una coppia che si è formata circa un mese fa.

Mattia si è confidato con Tommy sul periodo difficile che sta vivendo e, anche se con un po' di fatica, ha ammesso di stare male anche a causa della relazione con Maddalena.

"Sono giorni che sto male e vorrei parlarle.

Pensavo di aspettare la puntata e poi farlo. La verità è che io sono qui soltanto per ballare, è sempre stato il mio sogno e ultimamente non riesco. Per questo motivo in studio sono crollato", ha fatto sapere Zenzola al compagno di classe.

Attesa per la nuova registrazione di Amici

Anche se un po' velatamente, Mattia ha fatto capire di non essere più sicuro di voler fare coppia con Maddalena, tant'è che ha precisato che ha intenzione di parlare con lei non appena la situazione pulizie sarà chiarita. Il ballerino, dunque, potrebbe interrompere la relazione con la collega per concentrarsi esclusivamente sulla danza, dalla quale ha ammesso di essersi un po' distratto per vari motivi nell'ultimo periodo.

L'intero daytime di mercoledì 30/11, però, è stato dedicato alla spiazzante richiesta che Zerbi ha fatto alla produzione: ritirata la proposta di eliminare i sei allievi agli ultimi posti nelle prossime gare di canto e ballo, l'insegnante si è esposto per punire i talenti del suo team. Zerbi ha invitato Aaron, Tommy e Piccolo G a preparare la valigia, a recarsi in sala relax e attendere lì la sua decisione finale.

Anche Todaro ha fatto la stessa richiesta, ma non per tutti gli alunni della sua squadra: Raimondo ha messo a rischio solamente Mattia, l'unico a non aver contribuito come avrebbe dovuto nel tenere pulita la casetta.

Giovedì 1° dicembre ci sarà la registrazione della dodicesima puntata e le anticipazioni sveleranno il verdetto dei prof sui quattro titolari in bilico.