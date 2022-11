Lunedì 28 novembre è andata in onda una nuova puntata pomeridiana di Amici, la prima dopo lo speciale in cui l'intera classe è stata rimproverata per il disordine e lo sporco nella casetta. Il daytime si è aperto con l'esecuzione del compito di Ramon, scosso per la punizione che ha subito Gianmarco da parte della maestra Celentano. Sfida "congelata" per il ballerino di hip-hop che, insieme a Mattia e a NDG, ha pagato per le mancate pulizie.

Pomeridiano sui ragazzi di Amici

L'inizio del daytime di Amici del 28 novembre è stato dedicato a Ramon. L'allievo è stato chiamato a eseguire un compito assegnatogli da Emanuel Lo durante la settimana per cercare di dimostrare la sua versatilità in diversi stili di danza.

Il ragazzo è scoppiato a piangere davanti a tutti per il timore che Gianmarco possa essere eliminato. Quest'ultimo, infatti, è stato messo in stand-by dalla maestra Celentano: quando la sua sfida immediata con l'esterna Ginevra era sull'1-1, la prof ha chiesto tempo per pensare bene a chi dare il suo voto decisivo.

Il destino di Pretelli è nelle mani della sua insegnante di riferimento, che per punire tutta la classe ha deciso di mandare a rischio eliminazione uno dei talenti della sua squadra.

Gianmarco ha lasciato lo studio durante lo speciale trasmesso domenica 27 novembre, è rientrato in casetta e lì attenderà il verdetto della sfida.

Mattia Zenzola in difficoltà ad Amici

Anche Mattia ha affrontato un compito voluto dalla maestra Celentano, ma non l'ha superato.

Lacrime anche per il ballerino di latinoamericano, che non è riuscito a trattenersi mentre l'insegnante gli stava parlando delle tante lacune che ha negli altri stili di danza.

Tra Alessandra e Raimondo Todaro c'è stata una piccola discussione sulle punizioni che sono state date ai ragazzi per le mancate pulizie in casetta.

"Se Gianmarco è di là l'hai voluto tu, Mattia ha fatto un sfida e l'ha vinta.

Cosa doveva fare di più?", ha sbottato l'insegnante di latinoamericano.

Rudy Zerbi ha preso la parola e ha chiesto nuovamente che vengano presi altri provvedimenti, cosa che ha confermato anche Maria De Filippi prima di concludere la registrazione e mandare al posto Mattia.

Lite nella casetta di Amici

Al rientro in casetta dopo l'undicesima puntata, i ragazzi si sono confrontati su chi fa meno nelle faccende domestiche.

In tanti hanno concordato nel sostenere che Gianmarco non meritava di rischiare l'eliminazione, perché non è tra quelli che non aiutano.

Mattia, che è uno dei più criticati per la mancata collaborazione nelle faccende domestiche, ha confermato che al posto di Pretelli dovrebbero esserci altre persone.

Rita ha puntato il dito contro Tommy Dali e Aaron, secondo lei tra i più svogliati nel rispettare i turni delle pulizie.

Maria si è collegata con gli allievi e ha letto una lettera di Rudy Zerbi. Il professore di canto ha chiesto alla produzione che nella prossima puntata vengano fatte due gare decisive: tutti saranno a rischio, e gli ultimi tre classificati nel canto e nel ballo verranno eliminati definitivamente, senza avere la possibilità di diventare titolari del banco del pubblico.

La proposta del docente è quella di mandare via sei titolari della scuola (tre per ogni categoria) e risolvere in questo modo la questione legata alle mancate pulizie.

La decisione degli autori su questa richiesta dell'insegnante, non dovrebbe essere svelata prima di giovedì prossimo (1° dicembre), giorno in cui è prevista la registrazione della dodicesima puntata della ventiduesima edizione di Amici.