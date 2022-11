Prosegue l'appuntamento con Amici 22 e, la registrazione della decima puntata del pomeridiano, è in programma per il 17 novembre 2022.

I protagonisti della scuola più famosa di Italia si ritroveranno in studio per affrontare le nuove sfide dirette e per confermare la loro maglia.

Tra le novità di questo decimo appuntamento con il pomeridiano, va segnalata la durata ridotta della trasmissione rispetto al consueto.

Durata ridotta per Amici 22: anticipazioni registrazione 17 novembre

Nel dettaglio, l'appuntamento con la registrazione di Amici 22 di questo giovedì 17 novembre 2022, avrà una durata ridotta rispetto al tradizionale.

La messa in onda del programma è confermata, come sempre, qualche minuto prima delle 14:00 e andrà avanti per due ore fino alle 16:00.

Rispetto alle settimane precedenti, quindi, la messa in onda del pomeridiano di Amici 22 non proseguirà fino alle 16:30, ma chiuderà con mezz'ora di anticipo.

Una scelta dettata dal fatto che, su Rai 1, a partire dalle 16:00 è prevista la cerimonia inaugurale dei Mondiali di calcio 2022, cui seguirà alle 17:00 la messa in onda del primo incontro della competizione calcistica.

L'appuntamento con Amici 22 chiude in anticipo per i Mondiali

Di conseguenza, per evitare lo scontro diretto con la cerimonia dei Mondiali, ecco che l'appuntamento con Amici 22 andrà in onda in versione ridotta e lascerà la linea, con trenta minuti di anticipo, all'appuntamento con Verissimo.

E così, per questa domenica 20 novembre 2022, i telespettatori e fan del talent show di Maria De Filippi, dovranno accontentarsi di una puntata eccezionalmente più breve rispetto al previsto.

Tuttavia, i colpi di scena non mancheranno dato che nel corso della registrazione di questa decima puntata, la quale sarà caratterizzata da nuove sfide che vedranno coinvolti cantanti e ballerini della scuola.

Tommy e NDG a rischio eliminazione dalla registrazione di Amici 22 del 17 novembre

Le anticipazioni della nuova registrazione di Amici 22 rivelano che ci sarà spazio soprattutto per le sorti di Tommy Dali e NDG: i due cantanti, dopo essersi classificati ultimi al termine della gara della scorsa settimana, si ritroveranno a dover confermare la loro maglia.

Entrambi, quindi, si trovano a rischio eliminazione dopo che i i prof Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini hanno scelto di punirli ulteriormente, togliendo loro la possibilità di preparare le esibizioni di questa decima puntata assieme ai coach della scuola.

Come se la caveranno in puntata? Riusciranno ad avere la meglio oppure dovranno dire addio definitivamente alla scuola? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.