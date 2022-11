L'appuntamento con Amici 22 torna in onda domenica 27 novembre su Canale 5 e le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per la furia di Maria De Filippi.

La conduttrice del talent show di Canale 5 perderà le staffe nei confronti degli allievi per una polemica legata alla scarsa igiene in casetta e al fatto che alcuni di loro non contribuiscano attivamente alle pulizie.

Da questo provvedimento partiranno una serie di sfide immediate e tra i concorrenti in bilico finirà anche Mattia Zenzola.

Maria De Filippi furiosa e perde le staffe: anticipazioni Amici 22 del 27 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti l'undicesima puntata di Amici 22 in programma questa domenica 27 novembre su Canale 5, rivelano che Maria De Filippi sarà a dir poco furiosa nei confronti degli allievi che popolano la scuola del suo talent pomeridiano.

Il motivo? Ci saranno dei provvedimenti legati alla scarsa igiene riscontrata all'interno della casa e la conduttrice non avrà alcuna intenzione di farla passare liscia ai concorrenti.

Gli spoiler di questa nuova registrazione rivelano che la conduttrice perderà le staffe e si mostrerà particolarmente furiosa, come mai vista prima in trasmissione.

Maria ha messo alle strette gli allievi provando a far uscire i nomi di coloro che non si sono adoperati per le pulizie domestiche ma, dato che i responsabili non si sono palesati, la conduttrice ha sbottato dicendo che li avrebbe fatti lei stessa.

Mattia finisce in sfida immediata: anticipazioni Amici 22 del 27 novembre

Insomma, le anticipazioni di questa nuova puntata del pomeridiano di Amici 22 del 27 novembre rivelano che la De Filippi sarà furiosa e amareggiata per tutta la durata della puntata e anche i professori della scuola si mostreranno sul piede di guerra.

Alla fine, Zerbi ha scelto di mettere in sfida immediata NDG e la prof Cuccarini si è detta favorevole a questo provvedimenti contro il cantante.

Raimondo Todaro, invece, ha chiesto alla sua collega Celentano di mettere in sfida immediata Mattia Zenzola mentre la prof di danza classica ha chiesto al prof di mettere in sfida Gianmarco.

Anche Gianmarco e NDG finiscono in sfida immediata: anticipazioni Amici 22 del 27 novembre

Mattia, Gianmarco e NDG sono finiti in sfida e quindi a rischio uscita ma, le anticipazioni di questa undicesima puntata di Amici 22 del 27 novembre, rivelano che non c'è stata nessuna nuova eliminazione definitiva dalla scuola.

Tra gli ospiti di questa settimana, invece, va segnalata la presenza in studio del cantante Irama, ex protagonista del talent show e quella di Cristiano Malgioglio, accolto in studio come giudice della nuova gara di canto tra gli allievi della scuola.