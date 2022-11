La puntata di Amici del 27 novembre è stata ricca di colpi di scena. Gli alunni, a causa del disordine e della sporcizia nella casetta, hanno subito un provvedimento disciplinare. In tale occasione Rudy Zerbi aveva rivelato che per lui la cosa non sarebbe terminata con le sfide immediate andate in onda nell'ultima puntata. Infatti, nel pomeridiano di lunedì 28 novembre, l'insegnante di canto ha preso una decisione, riguardante una nuova punizione. Maria De Filippi ha letto una sua lettera, nella quale illustrava la sua proposta: Rudy Zerbi vorrebbe eliminare sei allievi, tre ballerini e tre cantanti.

Amici: sei allievi a rischio eliminazione per un provvedimento

La puntata di Amici del 27 novembre si è aperta con un filmato nel quale sono state mostrate le condizioni disastrose in cui vige casetta dove vivono gli alunni della scuola. Oltre al disordine nelle camere, c'era anche molta sporcizia in cucina. Maria De Filippi ha fatto una ramanzina agli studenti del talent show e anche gli insegnanti hanno rimproverato gli alunni. Durante l'appuntamento domenicale, per tale motivo, alcuni ragazzi sono finiti in sfida immediata, ma sono riusciti a salvarsi, tranne Gianmarco: il suo destino è ancora appeso a un filo, solo il voto favorevole di Alessandra Celentano può salvarlo.

La questione, però, potrebbe non essere finita qui.

Durante la puntata del 28 novembre, la conduttrice ha informato i cantanti e i ballerini di un'iniziativa presa da Rudy Zerbi e chiesta alla produzione. L'insegnante di canto ha chiesto l'eliminazione irrevocabile di sei ragazzi.

Amici: tre cantanti e tre ballerini potrebbero essere eliminati irrevocabilmente

Gli allievi di Amici sono venuti a sapere che la loro permanenza nella scuola di Amici potrebbe essere a rischio.

Rudy Zerbi ha chiesto che nella prossima gara gli ultimi tre ballerini e cantanti delle rispettive classifiche vengano eliminati definitivamente dal talent show. In questo caso non ci sarebbe nemmeno la possibilità di usufruire del banco del pubblico e di essere salvati dal televoto. Al momento la decisione di Zerbi non è stata ancora accettata dalla produzione, ma potrebbe essere ipotizzabile che, per dare un segnale ai ragazzi, venga presa in considerazione.

Amici: Ludovica e Niveo a rischio eliminazione

Nelle prossime puntate di Amici, se dovesse essere approvato il provvedimento disciplinare proposto da Rudy Zerbi, sei allievi potrebbero rischiare l'eliminazione. Al momento, osservando le classifiche delle precedenti puntate, per il ballo potrebbero rischiare il posto Ludovica e Megan, che non sono mai state alte in classifica. Per il canto, invece, Niveo ha avuto alcuni voti bassi rispetto ai suoi compagni. Attualmente non è chiaro chi potrebbe valutare i ragazzi, se giudici esterni o i professori della scuola.