Vito e Maria sempre più complici nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore ma, il nuovo arrivato nel grande magazzino milanese, in realtà sta ingannando la bella venere.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che il contabile assunto da poco all'interno del negozio, continuerà a portare avanti la sua strategia per cercare di far breccia nel cuore della giovane Puglisi.

Una strategia che lo porterà a compiere anche delle follie d'amore anche se, alla fine, verrà fuori che Vito sta ingannando la giovane Maria, tenendole nascosto un clamoroso segreto.

Vito corteggia Maria ma nasconde un segreto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che il percorso di Maria dal punto di vista lavorativo non sarà per niente facile.

La giovane venere, che mira a diventare stilista, dovrà fare i conti con il severo giudizio di Flora Ravasi: tra le due non corre buon sangue, complice anche il fatto che Flora teme di poter essere mandata via dal suo incarico all'interno del grande magazzino, a favore proprio di Maria.

Di conseguenza, la perfida e astuta Ravasi tenderà sempre a screditare il lavoro fatto da Maria, sperando in tal modo di metterla in difficoltà e costringerla ad una resa definitiva.

Vito sta ingannando Maria: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Ma, nel corso delle nuove puntate di questa settima stagione, Maria si ritroverà ad affrontare anche il corteggiamento serrato di Vito.

Fin dal primo istante in cui è arrivato in città, il ragazzo ha dimostrato un certo interesse nei confronti della Puglisi e giorno dopo giorno, ha cercato di far breccia nel suo cuore.

Fin qui nulla di strano se non fosse che, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Vito sta ingannando la giovane venere dato che le sta tenendo nascosto un segreto importante.

Sì, perché Vito proviene dallo stesso paese d'origine siciliano di Maria e conosce molto bene il padre della ragazza.

Vito nasconde la verità sul padre di Maria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel corso di queste nuove puntate della settima stagione, verrà fuori che in realtà Vito è la stessa persona in contatto col padre di Maria per organizzare quel famoso "matrimonio combinato" al quale la ragazza ha sempre detto no, tanto da scappare via dalla Sicilia per iniziare un nuovo percorso di vita a Milano.

Insomma, Vito Lamantia non è stato affatto onesto nei confronti di Maria e non si esclude che, nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7, la ragazza possa innamorarsi per davvero del contabile del grande magazzino, salvo poi scoprire questa amara verità che la porterebbe a vivere l'ennesima delusione sentimentale.