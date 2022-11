Viola come il mare 2 con Can Yaman è confermata su Canale 5 ma, il debutto della fiction slitta. I numerosi fan e spettatori che hanno seguito le vicende della coppia Francesco-Viola durante la prima stagione della serie, attendono con trepidazione la messa in onda di nuovi appuntamenti ma, a quanto pare, dovranno attendere un po' di tempo.

La messa in onda della fiction, infatti, non sarà immediata e questa seconda stagione non arriverà in televisione nel corso del 2023, complici anche degli impegni dei due protagonisti, già occupati con altri set.

Can Yaman conquista gli ascolti del venerdì sera con Viola come il mare

Nel dettaglio, l'appuntamento con Viola come il mare ha ottenuto dei buoni ascolti nel prime time del venerdì sera.

Malgrado la temutissima concorrenza di Tale e Quale Show, il varietà del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti e in onda da svariati anni nel venerdì sera autunnale, la fiction ha saputo difendersi nel migliore dei modi.

La media delle sei puntate trasmesse della Serie TV prodotta da Lux Vide è stata di circa tre milioni di spettatori a settimana, con uno share complessivo che si è fermato sulla soglia del 16%.

Numeri positivi che, in queste settimane, hanno spinto i vertici del Biscione a confermare le nuove puntate di Viola come il mare 2.

Viola come il mare 2 con Can Yaman e Chillemi: le prime anticipazioni

La coppia Can Yaman - Francesca Chillemi tornerà di nuovo sul set per le riprese della seconda serie sebbene in queste ultime settimane, i due attori abbiano fatto preoccupare i loro fan.

Sì, perché prima della messa in onda dell'ultima puntata della prima serie, Can e Francesca hanno smesso di seguirsi a vicenda sui social.

Un gesto che non è passato inosservato e che, in un primo momento, ha fatto temere che dietro questa scelta potesse nascondersi un litigio tra i due attori.

I fan hanno temuto per il futuro della serie che, tuttavia, non è assolutamente messa in discussione anche se bisognerà attendere un po' di tempo prima di vederla in onda.

Slitta il ritorno di Viola come il mare 2 e Francesca Chillemi torna di nuovo su Rai 1

Al momento, infatti, le anticipazioni su Viola come il mare 2 rivelano che la fiction è slittata al 2024, dato che le riprese della serie cominceranno solo a metà 2023.

Il motivo? I due protagonisti sono già impegnati su altri set di fiction e serie televisive che li vedranno protagonisti sul piccolo schermo.

È questo il caso di Francesca Chillemi che, proprio in queste settimane, sta girando le nuove puntare di Che Dio ci aiuti 7, la serie televisiva di Rai 1 che la vedrà protagonista assoluta in prime time nel corso della stagione televisiva del 2023.