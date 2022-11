Qualche settimana fa Antonella Fiordelisi, concorrente del Grande Fratello Vip 7, ha avuto un confronto con l’ex fidanzato Gianluca Benincasa che non le ha nascosto di aver sofferto a causa dei suoi atteggiamenti nel Reality Show. Il diretto interessato è tornato a parlare della gieffina ai microfoni di Novella 2000, bocciando la relazione sentimentale che l’ex schermitrice ha intrapreso nella casa di Cinecittà con Edoardo Donnamaria: “Credo che sia dovuta unicamente al contesto in cui si trovano. Niente di più”.

Gianluca Benincasa sulla sua ex: ‘Sta confondendo l’amore con la sicurezza’

Antonella Fiordelisi, protagonista del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, non è rimasta di certo indifferente quando nella casa di Cinecittà ha fatto il suo ingresso il suo ex fidanzato Gianluca Benincasa. L’uomo ha rilasciato una lunga intervista a Novella 2000 nella quale ha detto la sua sul faccia a faccia avuto con la sua ex nel programma visto che, dopo non aver nascosto di aver provato delle forti emozioni nel rivederla, si è detto convinto che la stessa ricambi i suoi sentimenti: “La verità è che gli occhi non mentono mai. Si vedeva che è ancora innamorata di me e non ha dimenticato tutto quello che ci siamo detti prima che lei entrasse a far parte del cast”.

Poi si è espresso sulla storia d’amore tra la modella originaria di Salerno e Edoardo Donnamaria: “Lei è una ragazza molto fragile e questa relazione la rende più sicura di sé. L’unico a sostenerla è proprio lui, per cui sta confondendo l’amore con la sicurezza”.

Antonella Fiordelisi ha deluso l’imprenditore: ‘Certe cose ti segnano e ci resti malissimo’

Sempre l’imprenditore Gianluca Benincasa ha smascherato la sua ex fidanzata, che intanto ha criticato l'atteggiamento di Nikita Pelizon: “Ha mentito sul fatto di non essere più innamorata di me, ma ha detto la verità sul fatto che adesso sta bene con Edoardo”.

A questo punto, il mental coach ha svelato un retroscena sul carattere della gieffina, che conosce molto bene: “Non è come la vedete voi. Diventa aggressiva quando si accorge o pensa di essere attaccata dagli altri”. Il ragazzo, pur avendo fatto sapere di non mollare la presa, poiché spera di riaverla al suo fianco quando tornerà alla vita di tutti i giorni, ha ammesso i suoi dubbi: “Il cuore mi dice di riconquistarla, mentre il cervello mi dice di non accettare quello che ha fatto”. Infine, ha ribadito ancora una volta di essere rimasto deluso, visto che si è sfogato affermando: “Certe cose ti segnano e ci resti malissimo. L’ho sempre sostenuta ma non sono stato ripagato con la stessa moneta”.