Selvaggia Lucarelli è come un fiume in piena. Dopo essere stata attaccata duramente da Guillermo Mariotto per un giudizio negativo su Iva Zanicchi, la giurata di Ballando con le Stelle si è tolta qualche sassolino dalla scarpa anche su Sara Di Vaira. La 48enne ha lasciato intendere di non accettare alcuna lezione da chi all'interno del cast del dance show non si è degnato neanche di farle le condoglianze il giorno della scomparsa di sua mamma.

La stoccata della giurata

Dopo il botta e risposta dell'ottava puntata tra Mariotto e Lucarelli, Sara Di Vaira ha chiesto la parola ricordando alla giurata di essere stata la prima ad offendere Rossella Erra.

In replica, la 48enne ha fatto notare di essere stata etichettata con un epiteto da Iva Zanicchi. L'ex maestra professionista di Ballando con le Stelle però ha rincarato la dose: "Io ricordo tutto molto bene, anche le cose che dicevi quando c'ero io in pista".

Tramite una storia su Instagram, Lucarelli ha lanciato una stoccata nei confronti di Sara Di Vaira: "Quella che mi dava lezioni di educazione, è stata l'unica in tutto il cast che il giorno dopo il lutto non mi ha fatto le condoglianze". Stando alla versione della 48enne, in quella sera specifica la stessa ex insegnante di danza avrebbe cercato per tutta la puntata lo scontro verbale. Al contrario, la giornalista ha riferito che Simone Di Pasquale e Rossella Erra immediatamente le hanno fatto sentire la loro vicinanza, anche se in passato c'è stata qualche scaramuccia.

Al momento Sara Di Vaira non ha replicato alle parole al vetriolo della giornalista e giurata di Ballando con le Stelle, ma non è escluso che nelle prossime ore non decida di fornire la sua versione dei fatti.

Ballando con le Stelle: arriva la resa dei conti tra i giurati

L'impressione è che nella giuria di Ballando con le Stelle sia arrivata la resa dei conti.

Prima dello scontro verbale tra Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, in settimana c'era stata un'intervista di Carolyn Smith. La presidente di giuria ha lasciato intendere che Lucarelli non dovrebbe giudicare le performance dei concorrenti poiché non è un'esperta di danza. A sua volta, la 48enne ha rilasciato un'intervista a Davide Maggio in cui ha riferito che il programma di Milly Carlucci è uno show e non solo una gara di ballo.

Nell'ottava puntata del dance show di Rai 1, prima dell'inizio della serata i giurati si sono scattati una foto ma la grande assente era proprio Selvaggia Lucarelli. Nel corso della gara invece c'è stato qualche frecciatina tra Lucarelli e Zazzaroni: la prima ha sostenuto che i suoi colleghi diano voti alti ai concorrenti in base alla simpatia.