Le anticipazioni della famosa soap opera americana Beautiful, riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 28 novembre al 3 dicembre, verrà dato ampio spazio alle vicissitudini di Quinn Fuller (Rena Sofer) e alla sua storia tormentata con il giovane Carter Walton. Ridge, invece, non vorrà che suo padre Eric abbia un matrimonio di facciata e si confronterà con Brooke sulla situazione. John Finnegan (Tanner Novlan), invece, sarà molto angosciato per il comportamento di sua madre Sheila e sarà costretto a prendere una drastica decisione, per poi cambiare di nuovo idea.

Beautiful, puntate 28 novembre-3 dicembre: Justin indaga su Quinn

Nelle puntate di Beautiful, trasmesse dal 28 novembre al 3 dicembre, Justin Barber (Aaron Spears) farà una grossa scoperta riguardo Quinn Fuller e non saprà come reagire. Successivamente Ridge e Katie saranno assai preoccupati per Justin, poiché non avranno sue notizie per un po’ di tempo. Quest'ultimo, intanto, comincerà a pedinare Fuller e la sorprenderà insieme a Carter Walton (Lawrence Saint-Victor): i due pregheranno l'uomo di mantenere il segreto sulla loro relazione clandestina, soprattutto con Ridge e confesseranno a Justin che Eric era già consapevole di tutto.

Sheila si introduce in casa di Steffy

Paris parlerà con Zende (Rome Flynn) e gli annuncerà il suo trasferimento.

Nel frattempo Steffy avrà un duro confronto con Sheila, poiché la donna si introdurrà in casa sua di nascosto, con l'obiettivo di vedere Hayes. In seguito John Finnegan valuterà il comportamento di sua madre e deciderà di allontanarla una volta per tutte. Successivamente Justin non manterrà la parola data, poiché confesserà alla Logan e al figlio di Eric di aver scoperto la relazione segreta tra Quinn e Carter.

Nel frattempo anche Ridge e Brooke sorprenderanno i due amanti insieme: Quinn si giustificherà subito, spiegando che è stato proprio Eric a spingerla tra le braccia del giovane Walton. Più tardi Katie scoprirà che Eric è diventato impotente.

Eric scopre di avere una disfunzione erettile

Eric si confiderà con Katie e le confesserà di avere una disfunzione erettile: proprio per questo l’uomo ha spinto sua moglie ad andare a letto con Carter.

Dopo l'inaspettata rivelazione di Eric, Katie confermerà a Brooke che Quinn è stata sincera. Nonostante Katie abbia spiegato a Brooke che Quinn non ha mentito, Ridge non riuscirà in nessuno modo a perdonare la donna e non accetterà facilmente la situazione venutasi a creare nella sua famiglia. In seguito Hope e John parleranno dei loro matrimoni e si confronteranno riguardo il comportamento di Sheila. Infine, John si confiderà con Hope e confesserà alla donna di voler conoscere meglio la sua madre naturale, nonostante il suo atteggiamento.