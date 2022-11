Le nuove anticipazioni di Beautiful svelano che Quinn dovrà combattere per il suo amore. Da una parte ci sarà Katie, che si avvicinerà pericolosamente a Carter, mentre dall'altra Donna cercherà di curare il problema di Eric usando uno stratagemma che si rivelerà essere miracoloso. Di seguito, le trame dei prossimi episodi in onda su Canale 5.

Beautiful, prossime puntate: Donna risveglia Eric

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda, Eric è preoccupato per il suo stato, non riuscendo a soddisfare Quinn come vorrebbe. Le anticipazioni rivelano che, dopo aver proposto a Carter di essere l'amante di Quinn, Eric si accorgerà di aver fatto un passo falso e si confiderà con Katie, anch'essa delusa dal comportamento di Bill nei suoi confronti.

Brooke esorterà Eric a lasciare Quinn, mettendolo in guardia sulla sua disonestà. Secondo la bella Logan, Quinn si sta approfittando della situazione, divertendosi con Carter e stando al fianco del marito solo per un tornaconto economico.

In tutto ciò, ci sarà l'arrivo di Donna, da sempre innamorata di Eric Forrester. Venuta a sapere del problema che lo affligge, penserà di usare il suo miele 'magico' per risvegliare gli istinti del magnate e, a quanto pare, ci riuscirà.

Beautiful, spoiler Usa: Quinn ordina a Eric di allontanare Donna

Continuando con le anticipazioni di Beautiful, Quinn si infurierà quando verrà a sapere che cosa è successo tra Donna ed Eric e non si capaciterà del fatto di non essere riuscita a risolvere lei stessa il problema del marito.

A quel punto, Quinn sarà chiara con Eric: deve eliminare Donna dalla sua vita per sempre, oppure lo lascerà. Ma non solo: dovrà anche licenziarla dalla Forrester Creations, in modo da non vederla mai più. Forrester si sentirà pressato, ma inizierà a riflettere sulla richiesta della moglie, che non intende perdere.

Anticipazioni Beautiful: Katie e Carter si avvicinano

Delusa da Bill e certa che ami ancora Brooke, Katie in un primo momento si avvicinerà a Eric, consolandolo con la sua dolcezza. Tuttavia, chi attirerà le sue attenzioni sarà l'affascinante Carter.

Carter e Katie si legheranno molto e Quinn sarà pervasa dalla gelosia, vedendo il suo amante interessato a un'altra donna.

Carter, dal canto suo, inizierà a pensare di non avere un futuro con Quinn, visto che ha deciso di rimanere al fianco di Eric, mantenendo fede al loro patto.

E così, Carter corteggerà Katie, che si sentirà finalmente desiderata da un uomo, cosa che le farà immensamente piacere.

Nelle nuove puntate di Beautiful, ci sarà nell'aria un altro nuovo amore. Si tratta di Thomas che, non avendo speranze di riconquistare Hope, metterà gli occhi su Paris, che ricambierà il suo interesse.