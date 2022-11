Sempre più interessanti le anticipazioni di Beautiful delle puntate americane. Inaspettatamente, Ridge ha deciso di chiudere con Brooke, tornando con la sua ex Taylor. Questa decisione ha fatto felice Steffy, che ha sempre tifato per un ricongiungimento dei suoi genitori. Intanto, Hope verrà spaventata da Thomas, che tornerà a essere ossessionato dal manichino che diverso tempo fa rubò alla Hope for the Future sviluppando pericolosa allucinazioni. L'incubo ritorna? Di seguito, le nuove trame della soap opera.

Beautiful puntate americane: Ridge e Brooke si lasciano per colpa di Thomas

Negli episodi Usa di Beautiful una coppia storica si dirà addio. Parliamo di Ridge e Brooke, che vedranno andare in frantumi il loro matrimonio. Ridge verrà a sapere dei retroscena sulla moglie che lo faranno infuriare e così non perderà tempo a chiedere il divorzio. Peccato non sappia che dietro tutto ciò c'è lo zampino di Thomas.

Ebbene sì, il giovane Forrester non sarà affatto cambiato e si mostrerà in tutta la sua perfidia. Come svelano le anticipazioni di Beautiful Thomas tramerà contro Brooke mentre Ridge e Taylor saranno decisi a risposarsi. Thomas farà sentire al padre una falsa registrazione che riguarda l'odiata Logan, facendolo andare su tutte le furie.

Il vero intento di Thomas è quello di riavere la sua famiglia con Douglas e Hope e per arrivare a questo obiettivo deve fare in modo che Brooke venga allontanata da Ridge e dalla famiglia Forrester. Ma non è finita qui.

Taylor sorprende Ridge negli episodi americani di Beautiful

Le anticipazioni straniere della soap di Canale 5 rivelano che Thomas raggiungerà il suo obiettivo.

Con la separazione di Ridge e Brooke, il piccolo Douglas resterà a vivere a Villa Forrester.

Intanto, Hope e Steffy saranno concordi sul fatto che il piccolo Douglas sia sereno nella nuova abitazione in compagnia di Thomas e di come quest'ultimo sia cambiato, imparando dai suoi errori passati. Peccato che nessuna delle due possa immaginare che cosa sia stato capace di fare.

Nel frattempo, Taylor vorrà fare una sorpresa al suo futuro marito e così acquisterà la casa di Ridge, per vivere insieme la loro nuova vita. Quando Brooke lo verrà a sapere, si rassegnerà al fatto di aver perso per sempre l'uomo che ama.

Anticipazioni Beautiful: Hope spaventata da Thomas

Thomas ha anche realizzato una nuova bellissima collezione. Mentre Hope si avvicina al modello di punta, ecco che si ritrova davanti il suo manichino, lo stesso che aveva causato allucinazioni al giovane Thomas, facendolo finire in ospedale. Che cosa sta succedendo?

Sorpreso, Thomas assicurerà a Hope di non sapere assolutamente chi abbia portato quel manichino nel suo studio. Nonostante ciò, la bella Logan sarà terrorizzata alla sola idea di rivivere quell'incubo e che Thomas possa aver di nuovo maturato un'ossessione nei suoi confronti. Il ragazzo sarà stato sincero o sta di nuovo male? Non resta che aspettare le nuove anticipazioni americane per scoprire come evolveranno le trame.