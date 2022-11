Le nuove anticipazioni di Beautiful raccontano che negli episodi che andranno in onda su Canale 5 prossimamente, Sheila continuerà con la sua vendetta contro i Forrester, decisa a far parte della vita di Finn. Steffy combatterà con tutte le sue forze affinché ciò non accada ma Sheila, con l'aiuto di Deacon, si impegnerà a far sì che Finn si fidi solo di lei, gettando fango anche sulla sua madre adottiva Li e Jack.

Quando Finn verrà a sapere la verità sui suoi genitori, non potrà che provare rabbia, avvicinandosi inevitabilmente a Sheila.

Beautiful, anticipazioni nuovi episodi: Sheila spinge Jack a confessare

Nelle recenti puntate, nonostante la disapprovazione di Steffy, Sheila ha potuto trascorrere del tempo con suo figlio Finn, fingendo di aver avuto un malore. Stando alle anticipazioni di Beautiful, una volta che la furba Carter verrà dimessa, inizierà a stuzzicare la curiosità di Finn, che vorrà sapere la verità sul suo vero padre.

A tal proposito, Sheila farà di tutto pur di convincere Jack a rivelare al figlio come stanno realmente le cose. Il bel dottorino, infatti, non sa che Jack ha avuto in passato una relazione con Sheila, alla quale ha fatto promettere di non dire nulla per non rovinare il suo matrimonio.

Finn scopre la verità sul suo vero padre

Negli ultimi tempi, Finn ha visto la sua vita stravolta in un attimo. Sheila si è presentata come un fulmine a ciel sereno, rivelandogli di essere la sua vera madre. Attenzione però, perché i segreti non sono certo finiti qui. Nelle prossime puntate di Beautiful, Sheila spiazzerà Steffy e Finn con un'altra inaspettata verità.

Ebbene sì, Sheila racconterà a Finn che Jack gli ha nascosto la verità sulla sua paternità per tutti questi anni. Non solo ha tradito la moglie con lei, ma ha tenuto per sé il retroscena più scottante: è lui il suo vero padre. Per Finn sarà un boccone amaro da digerire, visto che sino ad ora aveva sempre creduto che Jack l'avesse adottato.

Anticipazioni Beautiful: Sheila gioca con il dolore di Finn

Quando Finn verrà a conoscenza della verità, si sentirà tradito sia da Li che da Jack. Il suo stato d'animo darà modo a Sheila di manovrarlo facilmente, portandolo dalla sua parte e facendo crescere in lui l'odio e il risentimento nei confronti della sua famiglia.

A dare man forte a Sheila ci sarà anche Deacon, che tornerà a Los Angeles per riallacciare i rapporti con sua figlia Hope dopo aver scontato la sua pena in prigione. Stando agli spoiler di Beautiful, Liam sarà furioso con la moglie, dopo aver saputo che ha intenzione di frequentare il padre, passando addirittura il giorno del Ringraziamento in sua compagnia. Testarda come sempre, Hope farà di testa sua, rischiando di mettere a repentaglio il matrimonio.