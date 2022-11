Uno dei personaggi più controversi di Beautiful sta per ritornare nella soap. Nelle prossime puntate, Deacon tornerà a Los Angeles e si presenterà a casa della figlia. L'uomo, dopo cinque anni trascorsi in carcere, sarà un uomo libero e vorrà ricostruire un rapporto con Hope. Nel prosieguo delle puntate lo si vedrà anche alle prese con Sheila, con la quale sembrerà stringere un patto. Entrambi vorranno rientrare nella vita dei rispettivi figli: lei in quella di Finn, lui in quella di Hope.

Deacon scarcerato: torna a Los Angeles e si presenta a casa di Hope

Dopo cinque anni, Deacon uscirà dal carcere. Il padre di Hope tornerà a Los Angeles e lo farà nel corso delle prossime puntate di Beautiful. I telespettatori di Canale 5 scopriranno che Deacon si è tenuto in contatto con la figlia Hope. I due si sono scritti tante lettere e sarà chiaro che Hope voglia dare una seconda chance al padre. Nemmeno Brooke era al corrente che la figlia fosse rimasta in contatto con Deacon e lo scoprirà, suo malgrado, quando l'uomo si presenterà allo chalet, proprio sotto invito di Hope.

Brooke e Liam basiti, Hope vuole dare una seconda chance a Deacon

Brooke rimarrà basita nel vedere Deacon e lui stesso le spiegherà di essere stato liberato per via del sovraffollamento del carcere.

Anche Liam non sembrerà d'accordo sul fatto che Hope voglia riallacciare i rapporti con il padre questo creerà inevitabilmente delle discussioni. Non solo, anche Ridge sembrerà alquanto contrariato dalla ricomparsa di Deacon. Sia lui che Brooke cercheranno di far capire a Hope che il padre sta solo cercando di raggirarla. Hope, però, sarà convinta che Deacon sia cambiato dopo gli anni passati in carcere e vorrà dargli un'altra chance, anche per poterlo conoscere meglio.

A nulla serviranno i consigli dei familiari: Hope andrà dritta per la sua strada.

L'alleanza tra Deacon e Sheila: anticipazioni Beautiful

Nel corso delle nuove puntate di Beautiful, i fan vedranno come Deacon cercherà in tutti i modi di recuperare il suo rapporto con la figlia naturale. Stessa cosa che vorrà fare Sheila con Finn.

Entrambi si ritroveranno a dover fare i conti con l'ostilità della famiglia Forrester. Ironia del destino, Deacon e Sheila si incontreranno per la prima volta a Il giardino. I due, nonostante il loro passato criminale, negli anni precedenti non avevano mai avuto occasione di interagire. Ecco arrivare il momento giusto. Sheila si alleerà con Deacon: entrambi hanno dei figli che non hanno potuto crescere, ma con i quali poter ripartire da zero, come persone diverse e riscattate dai rispettivi trascorsi. In più entrambi sono nonni e vorranno far parte della vita dei loro nipotini. Resta da capire quale tipo di alleanza stringeranno i due protagonisti.