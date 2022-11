Prosegue l'appuntamento con Beautiful con le anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 28 novembre al 3 dicembre 2022. Sheila metterà Finn alle strette, pretendendo di far parte della sua vita ma resterà spiazzata dalla sua risposta. Intanto, Justin sorprenderà Quinn e Carter insieme, ignaro del piano di Eric per soddisfare la moglie. Attenzione a Eric che, capendo di non poter rendere felice la moglie, si avvicinerà alla dolce Katie.

Beautiful, settimana 28 novembre - 3 dicembre 2022: Sheila vuole vendicarsi di Steffy

Nelle nuove puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5, Sheila non si arrenderà e vorrà a ogni costo entrare nelle vite di Steffy e Finn, così da poter vedere il piccolo Hayes.

La perfida Carter tornerà da Steffy per ribadirle le sue intenzioni, ma si troverà davanti a un muro. Sheila però non si arrenderà e inizierà a macchinare un piano per mettere la giovane Forrester con le spalle al muro.

Intanto, Paris confessa a Zende di aver lasciato la casa di Steffy, omettendo la reale motivazione, ovvero il suo interesse nei confronti di Finn. I due, in un momento molto romantico, si scambieranno un dolce bacio.

Quinn prega Justin di non rivelare quanto visto a Eric

Le anticipazioni di Beautiful si concentrano anche sulla complicata situazione che sta affrontando Eric, alle prese con il suo problema. Quinn e Carter si lasceranno travolgere dalla passione ma verranno visti da Justin.

Quinn proverà a spiegargli che Eric è al corrente di tutto e che è stato proprio lui a proporle di condividere le sue notti con Carter.

Nonostante le spiegazioni della bella Fuller, Justin sarà certo che stia mentendo. Quinn lo supplicherà di non dire nulla a Eric per non ferirlo e andrà completamente nel panico.

Justin, non credendo a Quinn, si precipiterà da Ridge per rivelargli quanto scoperto e, ovviamente, Forrester si infurierà, mettendo al corrente anche Brooke.

Finn caccia Sheila: Beautiful anticipazioni dal 28 novembre al 3 dicembre

Nei nuovi episodi della soap, Sheila avrà un aspro confronto con Finn, delusa dal fatto che non prenda posizione sul loro rapporto per colpa di Steffy.

Quando Finn verrà a sapere che Sheila ha eluso la sicurezza intrufolandosi di nuovo in ospedale, la inviterà ad andarsene e a non avvicinarsi più a lui e alla sua famiglia.

Questo improvviso cambio di posizione farà infuriare ancora di più Sheila che, dopo essersi trasferita in hotel, giurerà a se stessa di farla pagare molto cara a Steffy, ritenuta la responsabile della sua infelicità.

Eric si confida con Katie: anticipazioni Beautiful al 3 dicembre

Intanto Eric decide di rivelare a Katie il suo problema, lasciandola senza parole. Per la prima volta, Forrester senior si sentirà compreso e sostenuto e si avvicinerà molto a Katie, con la quale passerà l'intera serata.

Infine, anche Brooke e Ridge verranno a conoscenza della difficile situazione di Eric e, anche se furiosi per quanto scoperto su Quinn e Carter, saranno pronti a trovare una soluzione.