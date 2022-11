Varie novità avverranno durante le nuove puntate di Beautiful, trasmesse attualmente negli Usa. Gli spoiler della soap opera rivelano che non tutti appariranno contenti delle nuove nozze di Ridge Forrester (Thorsten Kaye). In particolare Katie Logan e Eric saranno contrari alla decisione dello stilista di sposare Taylor Hayes, visto che nutre ancora dei sentimenti per Brooke Logan (Katherine Kelly Lang).

Beautiful, anticipazioni: Katie contraria al matrimonio lampo di Ridge

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che il matrimonio di Ridge e Taylor sarà al centro delle vicende dello sceneggiato americano.

Sheila e Deacon non saranno invitate all'evento. La criminale crederà che Brooke abbia avuto quel che si merita. Una provocazione che potrebbe portare il padre di Hope a difendere la sua ex fidanzata. Per questo motivo la gelosia di Sheila nei confronti d Logan creerà una discussione tra di loro.

Anche Katie e Carter continueranno a essere al centro delle trame. In particolare l'avvocato apparirà preoccupato delle intenzioni di Bill nei confronti di Brooke dopo aver spiato una sua conversazione. Intanto la stessa Logan si lamenterà con Eric sul fatto che il matrimonio lampo di Taylor e Ridge non avrà nessun futuro.

Lo stilista prega Brooke di non tornare insieme a Bill

Brooke continuerà a respingere la corte di Bill.

La donna, infatti, non apparirà pronta a un ritorno di fiamma con il magnate, sebbene non escluda questa eventualità. A tal proposito Logan potrebbe decidere di usare questa situazione per far ingelosire Ridge. Carter, infatti, informerà Forrester che Spencer ha nuovamente messo gli occhi addosso alla sua ex moglie.

Poi arriverà il colpo di scena: lo stilista si presenterà a casa di Brooke poco prima di sposare Taylor.

La felicità della madre di Hope si trasformerà presto in rabbia quando si renderà conto che il suo ex marito è venuto solo per avvertirla di non tornare insieme a Bill.

Eric cerca di far cambiare idea al figlio sul matrimonio

In seguito Ridge tornerà alla tenuta Forrester con l'intenzione di sposare Taylor. Una decisione che non andrà a genio a suo padre Eric, il quale deciderà di avere un ultimo confronto con lui.

In questo frangente il capostipite chiederà a suo figlio per quale motivo voglia sposare così in fretta la dottoressa Hayes quando nutre ancora dei sentimenti per Brooke. Nonostante tutto Ridge sembrerà deciso a continuare con il suo piano.