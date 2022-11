Moltissimi colpi di scena saranno al centro delle nuove puntate di Beautiful, trasmesse a novembre negli Usa. Gli spoiler della soap opera, ambientata a Los Angeles, rivelano che le nozze tra Liam Spencer e Hope Logan attraverseranno un momento critico. Ridge Forrester, invece, chiederà la separazione a Brooke.

Beautiful, anticipazioni: Liam crede di aver perso sua moglie a causa di Thomas

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate trasmesse a novembre sull'emittente Cbs rivelano che Hope e Thomas si avvicineranno sempre di più. Complice il successo alla sfilata, i genitori di Douglas condivideranno un momento ravvicinato.

La giovane Logan, infatti, potrebbe arrivare addirittura a baciare il suo ex marito, che l'ha aiutata a realizzare i modelli di grande successo della Hope for the future.

Wyatt, nel frattempo, apparirà molto preoccupato per suo fratello dopo aver avuto una conversazione con lui ad Il Giardino. Per questo motivo, l'uomo deciderà di andarlo a trovarlo nella dependance, dove farà una brutta scoperta. Fuller, infatti, scoprirà Liam completamente fuori controllo, vaneggiando sulla possibilità di aver perso Hope a causa di Thomas. Malumore che aumenterà quando il giovane Spencer scoprirà che sua moglie non ha ancora fatto ritorno a casa. Wyatt aiuterà suo fratello a superare questo momento difficile?

Hope nasconde un grande segreto a suo marito

Nelle puntate americane di Beautiful, le preoccupazioni di Brooke a riguardo il matrimonio di sua figlia diventeranno certezze. Dagli spoiler si apprende che Hope nasconderà un grande segreto a suo marito Liam. La giovane Logan, infatti, potrebbe non rivelare a Liam di aver baciato Thomas, temendo una sua reazione incandescente.

Nel frattempo, Bill conforterà Brooke quando capirà che Ridge non farà ritorno a casa tanto presto. La signora Logan confiderà al magnate di non riuscire ancora a credere che suo marito l'abbia lasciata e senza nemmeno darle una spiegazione. Lo Spencer, a questo punto, ribadirà alla donna che lo stilista è una persona stupida che non la merita.

Inoltre, le ricorderà che lui l'uomo dinnanzi a lei farebbe carte false per averla sua.

Brooke riceve da Carter le pratiche per la separazione da Ridge

Ma i colpi di scena non saranno finiti qui in quanto Brooke riceverà la visita di Carter a casa sua, rimanendone molto sorpresa. L'avvocato, infatti, farà le veci di Ridge mentre consegnerà alla donna le pratiche per la separazione. Una decisione, che ovviamente destabilizzerà la signora Logan, in quanto incapace di credere che lo stilista la stia dimenticando così in fretta. Ma la madre di Hope firmerà i documenti oppure si rifiuterà di farlo? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per saperlo.