Secondo le anticipazioni della soap opera Beautiful, nelle puntate che andranno in onda da mercoledì 23 a sabato 26 novembre su Canale 5, ci saranno diverse novità e colpi di scena.

In particolare Brooke e Ridge avranno sempre maggiori dubbi sul ricongiungimento che c'è stato tra Eric e Quinn, quindi Ridge deciderà di assumere Justin come investigatore privato per indagare sui movimenti della donna e per scoprire anche perché suo padre ha questo strano comportamento.

Nel frattempo Finn e Steffy saranno molto contenti di ospitare a casa loro Paris, in quanto la ritengono una ragazza molto solare.

I due però non sono a conoscenza che la giovane Buckingam ha un'attrazione nei confronti del dottor Finnegan. In seguito, proprio per questo motivo, Paris deciderà di lasciare la casa di Steffy e suo marito.

Justin dovrà fare delle indagini su Quinn per conto di Brooke e Ridge

Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 da mercoledì 23 a sabato 26 novembre, Brooke e Ridge vorranno scoprire a tutti i costi il motivo per cui Eric ha deciso di perdonare sua moglie e l'abbia accolta nuovamente in casa. Proprio per questo motivo i due decideranno di chiedere a Justin di fare delle indagini su Quinn.

Nel frattempo, anche Katie vorrà fare delle proprie indagini personali al fine di scoprire perché Eric ha ripreso a frequentare Quinn senza una spiegazione logica.

Logan deciderà di parlare di questo argomento direttamente con Eric Forrester, il quale però sarà molto vago e non darà spiegazioni.

Steffy e Finn contenti di aver accolto Paris, ma lei è attratta dal dottore

Intanto Finn e Steffy saranno entusiasti di aver accolto in casa loro Paris. Infatti secondo i due sposi la ragazza ha un carattere molto solare e per questo è la benvenuta in casa loro.

Paris però inizierà a essere attratta sempre più da Finnegan, anche se quest'ultimo e sua moglie ignoreranno la questione, almeno per il momento.

Successivamente però la ragazza annuncerà a Steffy e a Finn di volersene andare: Paris infatti preferirà andare via da casa della coppia, proprio a causa dell'attrazione che lei prova nei confronti del dottore.

Intanto Ridge e Katie continueranno a farsi sempre maggiori domande su che cosa si nasconda dietro questo riavvicinamento tra Eric e Quinn. Sarà così che il figlio di Forrester assumerà definitivamente Justin come suo investigatore privato per fare luce definitivamente sulla cosa.