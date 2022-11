Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV americana "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 7 a sabato 12 novembre, Eric dirà a Quinn e Carter che potranno continuare a frequentare anche perchè lui non è più in grado di soddisfare i desideri della moglie. Inoltre Finnegan deciderà di tenere lontana Sheila dalla propria famiglia, mentre Donna confesserà alle sue sorelle di amare ancora Eric.

Zende chiede a Paris se prova qualcosa per Finnegan

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 7 al 12 novembre, Steffy si confronterà con Finn e gli ribadirà che Sheila in realtà non è svenuta, ma ha solo finto tutto per avvicinarsi sempre di più a lui. L'uomo però non crederà alle parole della moglie, ma anzi difenderà la madre. Intanto Paris sarà totalmente presa da Finnegan, tanto da supportarlo in ogni sua iniziativa. Zende invece starà dalla parte di Steffy e chiederà alla Buckingham se prova qualcosa per il medico.

Carter chiede a Quinn il motivo del suo turbamento

Secondo le anticipazioni televisive fino al 12 novembre, Sheila si risveglierà ed arriverà il momento di parlare con Steffy. Quest'ultima incolperà Carter di avere orchestrato tutto per danneggiare la sua famiglia.

Sheila però le farà vedere che Finnegan le ha inviato un messaggio a testimonianza che tra madre e figlio c'è un sentimento e che di conseguenza sarà presente nella sua vita ed in quella di Hayes. Intanto Eric e Ridge saranno in ansia per la situazione creatasi, ma confideranno che Finnegan non vada contro Steffy.

Nel frattempo il medico sarà dispiaciuto per il malessere avuto dalla madre e Paris lo rassicurerà.

In tutto questo Carter chiederà inutilmente a Quinn il motivo del suo comportamento, mentre Sheila davanti a Steffy e Finnegan mostrerà la sua paura di essere scordata dai suoi cari ed inviterà il figlio a farla entrare nella sua vita. Finn di fronte alle parole della donna sarà titubante e dovrà scegliere se credere alle parole della moglie o recuperare il rapporto con Sheila.

Donna confessa alle sue sorelle di amare ancora Eric

In base agli spoiler della prossima settimana, dopo una lunga riflessione Finnegan deciderà di non avere alcun rapporto con Sheila e la donna non sarà per nulla felice. Intanto Liam e Wyatt dialogheranno in merito alla scelta di Eric di dare una seconda possibilità a Quinn. Inoltre il patriarca Forrester preparerà una serata romantica per sua moglie, ma stranamente dirà pure a Carter di venire. La Fuller e lo Walton saranno sconvolti quando Eric chiederà ad entrambi di vedersi, in considerazione del fatto che lui ha dei problemi personali che non gli permettono di avere dei rapporti con Quinn.

Nel frattempo Donna confesserà alle proprie sorelle di amare ancora Eric, mentre Quinn ribadirà a Carter che Forrester è d'accordo sulla loro frequentazione. Infine Steffy e Finnegan racconteranno a Hope e Liam che sono orientati a non avere alcun legame con Sheila, perchè è una persona pericolosa.