Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana Beautiful, che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40. Le trame degli episodi al 26 novembre affermano che Ridge cercherà di capire i motivi degli strani comportamenti di Eric e chiederà a Justin di seguire gli spostamenti di Quinn. Inoltre Hope sarà riconoscente a Thomas per averla fatta tornare insieme a Liam, mentre Paris comunicherà a Finnegan e Steffy la decisione di andare via dalla loro abitazione.

Eric ribadisce a Carter che Quinn resta sua moglie

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onda dal 21 al 26 novembre, Katie sarà in ansia per Eric, poiché ha paura che possa accettare di restare insieme a una persona solo perché non vuole restare in solitudine. Intanto Quinn racconterà all'amica Shauna che suo marito ha dato l'assenso affinché possa avere dei rapporti intimi con Carter. Il patriarca Forrester si troverà invece a dialogare con Walton, ribadendogli come Fuller continuerà a essere sua moglie nonostante tutto. Aggiungerà che il loro accordo non dovrà diventare di dominio pubblico.

Hope, Thomas e Douglas passano il pomeriggio insieme

Secondo le anticipazioni televisive fino al 26 novembre, Katie si chiederà cosa stia succedendo nella vita di Eric.

Ridge e Brooke per togliersi ogni dubbio sulle motivazioni che hanno spinto Eric a far tornare Quinn nella sua abitazione, inviteranno Justin ad avviare delle indagini sul conto della Fuller. Katie tenterà di capirci qualcosa confrontandosi direttamente con il Forrester senior, ma lui non se la sentirà di dirle nulla. L'uomo soffrirà al pensiero di vedere la moglie insieme a un altro, ma è consapevole che è l'unico modo affinché lei possa essere felice.

Nel frattempo Finnegan e Steffy saranno felici di avere a casa loro Paris, la quale fa di tutto per aiutare gli altri. La coppia però non sarà a conoscenza che Buckingham sta iniziando a provare qualche sentimento verso il ragazzo. In tutto questo Hope, Thomas e Douglas passeranno il pomeriggio insieme. Forrester sarà contento di vedere molto più serena la ragazza.

Logan invece gli sarà riconoscente per averle permesso di poter ricomporre il rapporto con Liam.

Justin segue i movimenti di Quinn

In base agli spoiler della prossima settimana, Thomas ripenserà al passato insieme a Hope. Intanto Ridge noterà Quinn andare via dalla Forrester Creations e inviterà Justin a seguire tutti i suoi spostamenti. Inoltre Paris si renderà conto che l'unico modo per non distruggere la storia di Finnegan e Steffy è quella di andare via dalla loro casa e comunicherà la decisione ai due. Non dirà però il vero motivo, ma inventerà una scusa. Steffy sarà stupita nell'apprendere la notizia. Infine Fuller arriverà presso il loft di Carter, ma la donna non saprà che è stata seguita da Justin su suggerimento di Ridge.