Diversi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Beautiful, trasmesse dal 28 novembre al 3 dicembre su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Sheila Carter si introdurrà in casa di Steffy Forrester. Katie Logan, invece, scoprirà che Eric è impotente.

Beautiful, anticipazioni: Sheila si introduce in casa di Steffy

Justin troverà Carter e Quinn a letto insieme. I due affermeranno candidamente di essere innocenti, visto che Eric è a conoscenza di ogni cosa. Inoltre lo pregheranno di tenere la bocca cucita sulla delicata questione. Ridge e Katie, invece, saranno particolarmente in ansia, visto che l'ex socio di Bill non ha dato notizie sulla creatrice di gioielli e Eric li aveva invitati a non mettere lo zampino tra marito e moglie.

Quinn e Carter supplicheranno Justin di non dire niente, visto che è stata un'idea di Eric e quindi Ridge deve essere tenuto all'oscuro di tutto.

Intanto Paris confiderà a Zende di avere intenzione di cambiare domicilio mentre Steffy avrà un confronto di fuoco con Sheila, che si è introdotta in casa sua per prendere tra le braccio il suo nipote. Proprio in questo momento Finn ritornerà da lavoro, rimanendo sorpreso.

Justin svela a Ridge di aver trovato Carter e Quinn insieme

Nelle prossime puntate di Beautiful, Finn allontanerà la madre nonostante le sue suppliche a farle incontrare il nipote. Katie, intanto, andrà a trovare Eric. Qui i due si lasceranno andare a reciproche confidenze. Proprio quest'ultimo sarà tentato di dirle di aver spinto Quinn tra le braccia di Carter visto che è diventato impotente.

Dall'altra parte, la sorella di Brooke gli racconterà di essere in crisi con Bill.

Justin, intanto, non terrà la bocca cucita, svelando a Ridge e sua moglie di aver trovato Carter e Quinn in intimità. La coppia, a questo punto, si precipiterà alla tenuta per sincerarsi personalmente della situazione. In questo frangente la creatrice li rivelerà che suo marito è a conoscenza di tutto.

Una versione a cui non crederanno minimamente Brooke e Ridge, i quali avranno paura che stia tradendo nuovamente il capostipite della casa di moda.

Eric confida a Katie che ha la disfunzione erettile

Eric confiderà a Katie il suo segreto. In questo modo la donna scoprirà che il signor Forrester soffre di una disfunzione erettile che non gli permette di consumare con Quinn e di averla spinta tra le braccia di Carter.

Brooke, intanto, racconterà a sua sorella di essere rimasta pietrificata dalle dichiarazioni della creatrice di gioielli. La compagna di Bill confermerà che Fuller sta dicendo la verità.

Nel frattempo Ridge andrà a parlare con suo padre, il quale troverà finalmente il coraggio di confidargli di aver voluto lui stesso di essere tradito. Lo stilista convincerà il padre a lasciare la moglie, che però sembrerà non voler sentir ragioni in tal senso.