Una grande rivelazione sarà al centro delle prossime puntate di Beautiful, trasmesse a fine novembre negli Usa. Le trame americane della soap opera segnalano che Douglas scoprirà le malefatte di suo padre. Ebbene sì, il bambino apprenderà cosa ha fatto Thomas Forrester ai danni di Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) e Ridge.

Beautiful, anticipazioni: Ridge annulla le nozze con Brooke

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane trasmesse attualmente sulla Cbs segnalano che Douglas farà una particolare scoperta su suo padre.

Tutto inizierà quando Ridge deciderà di lasciare Brooke e annullare le nozze con lei.

Difatti, lo stilista deciderà di contrarre nuovamente matrimonio con Taylor. Forrester deciderà di dire addio a sua moglie in quanto convinto che abbia allertato i servizi sociali per mettere nei guai Thomas. Ben presto, i telespettatori scopriranno che la verità è tutt'altra. Il fratello di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), infatti, fingerà di essere Brooke, modificando la sua voce grazie ad un'app sul telefono per poi chiamare l'assistente sociale. Il padre di Douglas apparirà molto contento di quanto fatto, sopratutto quando scoprirà che Ridge si è allontanato per sempre da Brooke.

La madre di Hope dichiara guerra a Thomas

Nelle puntate americane di Beautiful, Thomas apparirà molto soddisfatto per aver completamente devastato la sua matrigna.

A tal proposito, Ridge informerà Brooke che dietro la sua decisione di lasciarla c'è la volontà di difendere suo figlio. La madre di Hope (Annina Noelle), a questo punto, dichiarerà guerra aperta al figliastro, in quanto intenzionata a riprendersi suo marito. Ma ecco, che qualcuno apparirà disposto a darle una mano nonostante lei ne sia completamente all'oscuro.

Douglas scopre che suo padre ha incastrato sua nonna

Douglas si metterà a giocare con il telefonino, dove scoprirà l'app che suo padre ha usato per modificare la voce di Brooke. Per questo motivo, Thomas cercherà di convincerlo a cancellare l'applicazione, sebbene invano. Il bambino, infatti, riuscirà a ripristinare i vocali cancellati, scoprendo in questo modo che sua nonna è stata incastrata.

Douglas, a questo punto, confesserà tutto a suo padre, apparendo molto deluso dal suo comportamento. Inoltre, esprimerà la volontà di raccontare il segreto a tutti. Pertanto, Thomas proverà a fargli cambiare idea, confidandogli di averlo fatto solo per far sposare Ridge Forrester (Thorsten Kaye) con Taylor. Tuttavia, Douglas apparirà schiacciato dai rimorsi di coscienza, tanto che potrebbe spifferare tutto in occasione delle nozze dei suoi nonni alla tenuta di famiglia.