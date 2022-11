Ci saranno tante novità durante le nuove puntate di Beautiful, trasmesse a novembre in prima visione tv su Canale 5. Le trame della soap opera americana rivelano che Justin Barber informerà Ridge Forrester del segreto che lega suo padre Eric a Quinn Fuller e Carter Walton.

Beautiful, anticipazioni: Carter e Quinn travolti dalla passione

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate trasmesse a novembre sui teleschermi di Canale 5, annunciano che Justin farà una sorprendente scoperta.

Tutto inizierà quando Quinn e Carter accetteranno la proposta di Eric, ovvero di diventare amanti.

Il padre di Ridge non vorrà che sua moglie perda un'importante parte della vita di coppia, tanto da chiedere al suo ex amante di fare le sue veci, visto che lui soffre di problemi di impotenza. La richiesta verrà accolta con grande stupore da Fuller e l'avvocato, che decideranno di accettare dopo un'iniziale indecisione.

Il signor Forrester creerà la situazione adeguata e manderà la moglie nell'appartamento dell'amante con una scusa. Una mossa che avrà l'esito sperato, visto che la creatrice di gioielli e Carter verranno travolti dalla passione. Una volta compiuto l'atto, Quinn tornerà nel letto del marito, dove sarà colta da alcuni sensi di colpa.

Justin sorprende Fuller e l'avvocato insieme

Nelle puntate di Beautiful in onda a novembre, il matrimonio aperto tra Quinn e Eric diventerà motivo di indagine. Ridge, infatti, sarà pronto a tutto pur di scoprire cosa nasconde suo padre, temendo che possa essere nuovamente stato raggirato. Per questo motivo chiederà aiuto a Justin, diventato suo braccio destro dopo aver rinunciato a denunciarlo per aver rinchiuso Thomas in una gabbia durante l'arresto di Bill e Liam.

Durante l'incontro Ridge chiederà a Justin di pedinare le mosse di Quinn e di informarlo in merito a qualsiasi novità. L'ex socio di Bill si introdurrà nell'appartamento dell'avvocato, tanto da sorprenderlo insieme a Fuller.

Ridge scopre che Eric e la matrigna hanno un matrimonio aperto

Una situazione a dir poco incandescente, che troverà soluzione in breve tempo.

I due amanti, dopo aver capito che dietro l'arrivo di justin c'è lo zampino di Ridge, lo informeranno del fatto che Eric ha dato il consenso alla loro relazione clandestina. Barber, a questo punto, non potrà fare altro che informare lo stilista, che deciderà di avere un confronto con il padre, in cui cercherà di convivercelo a mettere la parola fine al matrimonio aperto con la matrigna, definendolo "una mossa umiliante". Un faccia a faccia sentito, dove il marito di Brooke non potrà fare nulla per far cambiare idea a suo padre. Anzi quest'ultimo chiederà al figlio di non mettere più becco nella sua vita privata.