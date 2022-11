Tante novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful, che i telespettatori avranno modo di vedere nel 2023 in Italia. Le trame della soap opera, provenienti dagli Usa, annunciano che una decisione di Liam Spencer porterà un nuovo avvicinamento tra Hope Logan e Thomas Forrester.

Beautiful, anticipazioni: Liam decide di non presentarsi alla sfilata

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane trasmesse attualmente sulla Cbs annunciano che Liam deluderà le aspettative di sua moglie. In dettaglio, l'uomo deciderà di non presentarsi alla sfilata della sua collezione.

Un atteggiamento, che porterà la coppia ad attraversare una crisi. Hope, infatti, apparirà delusa dal comportamento del consorte, tanto da farla soffrire parecchio per la sua assenza.

Nel frattempo, Thomas riprenderà a fantasticare sull'ex moglie, tanto da restare al suo fianco a differenza di Liam. Proprio quest'ultimo sarà il grande assente mentre il Forrester si farà mille domande a causa della sua assenza. Per lui, infatti, apparirà impossibile che lo Spencer non si sia degnato di stare accanto a Hope in un momento così importante.

Hope delusa dall'atteggiamento del marito

Nelle puntate americane di Beautiful, in programma nel 2023 in Italia, Bill e Wyatt chiederanno a Liam per quale motivo non si è presentato alla sfilata per fare il tifo per sua moglie.

A tal proposito, Hope riscuoterà un enorme successo per la sua linea di abbigliamento dai toni molto giovanili e provocanti.

Alla tenuta, lo Spencer racconterà di aver visto il papà di Douglas accanto alla Logan durante i preparativi dell'evento, tanto da essere colto da una crisi di gelosia. In questo frangente, il fratello di Wyatt apparirà stanco della presenza sempre più invadente di Thomas nella vita della moglie.

Nel frattempo alla sfilata, Hope apparirà delusa dall'atteggiamento del marito. Nonostante questo, la donna proverà a cercarlo con lo sguardo tra il pubblico al momento degli applausi, ricevuti per la sua collezione. In questo frangente, Thomas rassicurerà l'ex moglie che Liam non si è presentato solo perché nutre del rancore nei suoi confronti.

La Logan, a questo punto, cercherà di tirare indietro le lacrime prima di sfilare sulla passerella con indosso l'abito da sogno che il fratello di Steffy ha creato per lei.

La Logan festeggia con Thomas

Thomas riempirà di complimenti l'ex moglie, facendole tornare il sorriso sulle labbra. Hope, a questo punto, lo ringrazierà di cuore per esserle stato vicino. Dall'altra parte, Liam apparirà sempre più convinto di aver fatto bene a non andare alla sfilata, visto che non voleva vedere la sua amata trionfare in passerella con il suo rivale. Lo Spencer, infatti, preferirà di mandare un messaggio alla Logan per conoscere l'orario del suo ritorno a casa dopo averle fatto i complimenti. La risposta della ragazza non si farà attendere, il quale gli risponderà che non rincaserà molto presto visto che vuole festeggiare con Thomas.